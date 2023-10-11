Масове вбивство в Грозі: як брати-зрадники дізналися про перепоховання і навели ракети на рідне село

Вони знали, що загинуть їхні родичі, друзі і ті, хто безпосередньо “зливав” інформацію.

Служба безпеки України знайшла навідників ракети на Грозу Харківської області.

Моторошні подробиці, які призвели до трагедії та знищення пів села дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

СБУ оприлюднила фото чоловіків, які власноруч допомогли росіянам одним ударом знищити пів села Гроза, що на Харківщині.

Навідники знали коли, чому і де зберуться люди

Вони холоднокровно передали окупантам інформацію про скупчення людей в одному місці в селі Гроза. У вогні загинули цілі сім’ї, ця моторошна атака забрала за раз понад півсотні життів селян із населенням у трохи більш ніж 100 людей. А кафе, де зібралися люди на поминки воїна, вмить перетворилося на братську могилу.

Про те, що під час атаки буде масово вбито людей, зловмисники добре розуміли, і швидше за усе навіть поіменно знали тих, кого позбавлять життя.

Що відомо про братів-зрадників

30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро — саме вони навели ракету на село Гроза, хоча ще донедавна були там “місцевими жителями”.

Зрадник, який скоригував удар росіян по селі Гроза на Харківщині / Фото: СБУ

Продалися два брата ще під час російської окупації Харківщини. Їхня “вірність” коштувала рашистам усього лише дві дрібні посади в окупаційній адміністрації.

Зрадник, який скоригував удар росіян по селі Гроза на Харківщині / Фото: СБУ

Коли ж стало зрозуміло, що регіон от-от буде звільнено Збройними Силами України брати разом із рашистами подалися на територію РФ. З собою вони забрали свої родини, а вже по приїзду до росії за вказівками окупантів дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на території України.

Як працювала система інформаторів

Аби винюхати, що відбувається вже на звільненій Харківщині, брати писали своїм друзям і родичам.

“По-дружньому” випитували, як справи, а між рядків питали, що і де роблять українські військові та що цікавого в селі. Так зрадники дізналися і про перепоховання Героя Андрія Козира, який загинув на фронті ще на початку березня 2022 року, але був похований на Дніпропетровщині.

За даними слідства, з перших днів жовтня обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання. Вони дізналися день та навіть час поминок і власне локацію, де відбудеться прощальний обід. Про те, що о 13:00 до кафе прийдуть їхні знайомі й у тому числі ті, хто надавав інформацію, брати добре розуміли.

Але дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Так рашисти змогли прицільно влучити “Іскандером” по людях. Тоді внаслідок повітряної атаки рф загинули 53 мирних жителі, серед них — малолітня дитина. Ще шестеро цивільних були тяжко поранені, за їхні життя продовжують боротися лікарі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повний репортаж: Масове вбивство в селі Гроза: ХТО НАВІВ РАКЕТУ? Нові подробиці, що шокували всіх!

Нагадаємо, ворог 5 жовтня завдав прицільного удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Було обстріляно будівлю місцевого кафе-магазину, де місцеві жителі поминали загиблого військового, який був родом із цього села.

Внаслідок удару загинула зокрема 8-річна дитина. Станом на 11 жовтня кількість загиблих у Грозі зросла, але цифра не остаточна. Відомо про 55 загиблих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 6 дітей залишилися круглими сиротами: у селі Гроза прощаються з жертвами російського теракту

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