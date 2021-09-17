Масове закриття шкіл та прилад, що визначає штам коронавірусу: як Україна готується до спалаху COVID-19

Масове закриття шкіл та прилад, що визначає штам коронавірусу: як Україна готується до спалаху COVID-19

В Україні в 10 разів більше, ніж під час попередніх хвиль, шпиталізують дітей.

Із наступного тижня вся Україна переходить у "жовту" зону карантину. Усе - через зростання рівня захворюваності на COVID-19. Проте деякі регіони, за словами глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, можуть отримати і "помаранчеву" або навіть "червону" карантинну зону. Голова профільного комітету Михайло Радуцький вважає, це можуть бути Чернівецька, Волинська, Тернопільська і Закарпатська області.

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Про це 17 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Зараз в Україні домінує штам "Дельта". Він вражає людей молодого та середнього віку, цілком здорових. Коронавірусна хвороба у них має тяжкий перебіг. Також у 10 разів більше, ніж під час попередніх хвиль, шпиталізують дітей. Допомогти в їхньому лікуванні зможе сек-венатор. Прилад, що визначає штам вірусу. Раніше українським вірусологам доводилося відправляти зразки до Великої Британії і тижнями чекати на результати. Тепер це можна буде зробити за лічені дні в київській лабораторії Центру громадського здоров’я. Водночас, найближчими днями Україні загрожує масове закриття шкіл через низький рівень щеплення педагогів.

Коронавірус в Україні: з наступного тижня вся країна переходить у "жовту" зону карантину

"Як тільки буде встановлений "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки, розпочинають працювати обмеження. У жовтому рівні передбачено, якщо в школі не вакциновані 80 відсотків педагогів, то школа призупиняє навчальний процес", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, українські медики отримали можливість самостійно виявляти нові мутації коронавірусу.

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