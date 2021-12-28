Масові ДТП, захмарні ціни на таксі та переповнені травмпункти: яка ситуація із негодою в регіонах України

Масові ДТП, захмарні ціни на таксі та переповнені травмпункти: яка ситуація із негодою в регіонах України

Завірюха, штормовий вітер та крижаний дощ - Україну накрила нова хвиля негоди.

Україну накрив мороз, сніг та крижаний дощ у різних регіонах. Через погіршення погодних умов рух на дорогах в окремих регіонах сповільнився або взагалі зупинився, через ожеледицю трапляються масові ДТП, а таксисти ставлять скажені ціни.

Про те, яка ситуація в областях України - у ТСН.ua.

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За даними ДСНС України, станом на 17:00 рятувальники Кіровоградщини вилучили з ускладнених ділянок доріг 8 вантажних автомобілів, 5 легкових та 1 тролейбус, в якому перебувало 39 осіб. Також надано допомогу із розчищення доріг від снігу в м. Олександрії. Загалом, станом на 17 годину підрозділами ДСНС від 7-ї години ранку 28 грудня здійснено 48 залучень з буксирування автотранспорту, з них 10 карет швидкої медичної допомоги.

Захмарні ціни та затори

Через негоду таксисти ставлять захмарні ціни. Зокрема, як повідомляють користувачі соцмереж, у Полтаві водії таксі підняли ціни у декілька разів. Так, від фонтану до Левади мінімальний тариф - 200 грн, на Половки - 190 грн, на Розсошенку - від 200 грн. Харків через сильні снігопади стоїть у заторах. За даними Google maps, центр міста повністю паралізований через ожеледицю та нерозчищені дороги. Така ж ситуація і в Миколаєві. Таксисти через транспортний колапс підняли цінники удвічі.

Масові ДТП та затримки потягів

До прикладу, патрульна поліція Київської області повідомляє про аварію на автодорозі Київ—Знам’янка, поблизу повороту на селище Слобода, через ускладнення погодних умов. Близько 17-ї години трапилася ДТП за участі легковика та вантажівки, внаслідок аварії є потерпілі. Через ДТП можливе ускладнення руху. "Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи вказану інформацію", - закликають патрульні.

Як йдеться у сюжеті ТСН.16:45, АТ "Укрзалізниця" попереджає про можливі затримки потягів, зокрема, на маршрутах між столицею та півднем і заходом України.

Через рясні снігопади Вінниця зранку потонула у заторах. По суті, на головній трасі, яка веде до Києва, Кропивницького та півдня країни - величезні пробки, які розтягнулися на кілька кілометрів. На Миколаївщині лиха наробив крижаний дощ. Він почав падати напередодні увечері, не зупинявся і вночі, і зранку все обледеніло. Під вагою криги обриваються електродроти. Через це в області знеструмлено 42 населені пункти. Частина Миколаєва ще залишилася не лише без світла, але й без тепла, бо без електрики зупинилися 7 котельних. Комунальники не встигають прибирати дерева, що впали. Пошкоджено й тролейбусні лінії.

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Автомобілі у снігових пастках та переповнені травмпункти

Через суцільну ковзанку побільшало аварій, а травмпункти переповнені постраждалими. Люди падають, ламаючи руки і ноги. На Кіровоградщині завірюха триває від ночі. Рятувальникам із заметів довелося витягати 12 автівок, які застрягли на трасах. Більшість - це фури, які через слизькі дороги не могли здолати підйоми та спуски. Також у снігу застрягла "швидка". Замело і Хмельниччину. Там на трасах обмежили рух вантажівок. У поліції закликають водіїв бути обережними, а ще краще взагалі не виїздити.

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Прогноз погоди

Синоптики кажуть, насувається циклон із сильними снігопадами. Найбільше хуртовина дістанеться центральним регіонам, в інших заметіль пройде місцями. А от на півдні буде мокрий сніг та дощ. Столицю також циклон має оминути. Найближчого тижня, прогнозують синоптики, на українців чекають температурні "гойдалки".

Зараз сильні морози, уночі місцями до 16 із мінусом. А от на Новий рік матимемо відлигу, після якого стовпчики термометрів знову поповзуть донизу.

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