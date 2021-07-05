Масові гуляння та феєрверки: як у США святкували День незалежності без коронавірусних обмежень

Масові гуляння та феєрверки: як у США святкували День незалежності без коронавірусних обмежень

У країні провели процедуру натуралізації.

День незалежності відзначили Cполучені Штати: свято вдалося провести без коронавірусених обмежень. Хоча до поставленої мети, а це вакцинувати до цього дня 70% дорослого населення, не дотягли 3%. Відзначали своє свято американці масовими гуляннями, поїданням хот-догів на швидкість, а також фейерверками.

Як все відбувалося, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 5 липня.

Стати громадянином Сполучених Штатів Америки у день народження країни: цими днями процедуру натуралізації проходять тисячі нових американців. Крім того, 39 пощастило отримати свої документи у маєтку першого президента та засновника Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона. Для повного занурення в атмосферу військові реконструктори у вовняній формі, умліваючи від спеки, розповідають сучасникам про далеке минуле і демонтсрують маленьким американцям, чим гралися їхні однолітки позаминулого століття.

За п'ять хвилин громадяни обмахуються віялами-прапорами. Олександр - народився у Молдові, але його мати - українка. Шість років тому він виграв грінкарту - право переїхати до США, і тепер американський військовий. Евелін І Пол уперше приіхали сюди із Канади 36 років тому на роботу. Тут народилися їхні троє дітей та семеро онуків. Кажуть, давно почуваються, як удома. Після колективної присяги новоспечені американці ідуть на пікнік.

Екстримальний пікнік влаштували у Нью Йорку. Традиційне щорічне поїдання хот-догів на швидкість - це справа не для аматорів. Переможець за десять хвилини з'їв 76 штук. Джо Чеснат - професійний непереможний їдок хотдогів ось уже 15 років.

Новини світу: масові гуляння та жодних Covid-обмежень – США відсвяткували День незалежності

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