Масові протести фермерів у ЄС: які причини і чому проблема не лише в українському зерні

Міністри сільського господарства Європейського Союзу в Брюсселі обговорюють масові протести фермерів. У той же час під вікнами в них палять шини.

Чому протестує вся аграрна Європа - кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук пояснила.

Чому протестують фермери у ЄС

У Брюсселі триває протест, приурочений до засідання міністрів сільського господарства ЄС, - один з десятків за останні тижні. В пресі їх уже називають "сільським повстанням". З нашого боку кордону виглядає, наче протестують лише поляки і проти нас, а доєднатися до них раді ще деякі угорці.

Однак проблема європейських фермерів і європейських законів - набагато ширша і переважно України не стосується. Навіть польські фермери, які напередодні заблокували німецький кордон, журналістам кажуть - зовсім не про Україну.

"Ми протестуємо проти того, що Євросоюз і Європарламент пропонують нам своїм "зеленим курсом", - каже протестувальник з Польщі Даріуш Вробель.

Що таке "зелений курс" і чому російське зерно у ЄС незаборонене

У Євросоюзі існує спільна централізована аграрна політика, через неї ж - розподіляються субсидії. Зелений курс - низка комплексних заходів, спрямованих на зниження викидів парникових газів, фермери називають вбивчим. До того ж - чужий дешевий імпорт. До того ж - недостатньо підтримки від держави, а її завжди недостатньо. А ще нові вимоги: звільнити частину землі для несільськогосподарського використання та перевести частину сільськогосподарських земель під вирощування органічної продукції. При цьому - російське зерно досі не заборонене в ЄС.

"Ми хочемо, аби російське зерно нарешті потрапило під санкції. Латвія ухвалила закон який забороняє імпорт з Росії до Латвії, але він не стосується транзиту до інших держав ЄС", - каже міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе.

Протест фермерів

Про що можна сказати напевне - жодне сьогоднішнє рішення не зупинить протестів, адже на початку червня вибори до Європарламенту, а відтак усі партії, які роблять ставку на фермерів - лише розбурхуватимуть їх невдоволення будь-яким коштом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Протести фермерів вже не тільки в Польщі! Чому повстали аграрії по всій Європі?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протестах фермерів у Польщі знову помітили проросійські гасла.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі невідомі знову розсипали українське зерно.

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