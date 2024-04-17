Масові протести у Грузії: чому люди вийшли на вулиці і як влада цієї держави хоче догодити Путіну

Президентка Грузії терміново звернулася до Еммануеля Макрона та Шарля Мішеля через скандальний закон про іноагентів, щоб це питання винесли на розгляд на засіданні Євроради у Брюсселі. Вже котрий день грузинський парламент намагається ухвалити документ, який дуже нагадує російський. Десятки тисяч грузинів вийшли під парламент, аби висловити своє обурення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Що відомо про протести у Грузії

У Грузії спалахнули масові протести. Через це грузинський спецназ, озброєний щитами та дубинками, намагається відтіснити мирний протест з площі під парламентом у Тбілісі. У хід йдуть сльзогінний газ та водомети. Невідомі у балаклавах гамселять одного з активістів ногами під машиною, інших - вихоплюють з натовпу та пакують до автозаків. До відділків забрали більше десятка осіб.

У бік правоохоронців летить фарба та прокльони. Ті, хто прийшов на площу - намагаються присоромирити

правоохоронців. І пригадують як Росія свого часу окупувала Південну Осетію та Абхазію.

Опозиційні політики, активісти й небайдужі громадяни - загалом під парламентом Грузії, аби виcловити своє обурення зібралися десятки тисяч людей. Один з найрозповсюдженіших плакатів у натовпі протестувальників - із надписом: "Ні Росії, так Європі".

Протести у Грузії

Опозиція каже, що влада у змові з Путіним

Грузини певні - скандальний законопрект про іноагентів правляча партія намагається ухвалити за прикладом Росії, де його використовують для придушення інакомислення.

"Вони голосують у змові з Путіним, щоб залишити нас без суверенітету. Вони хочуть, щоб ми сказали - ні незалежності, і тому різні грузини, різних професій збираються щодня на головній алеї держави. Те, що я можу точно сказати, так це те, що грузин і грузинську волю неможливо перемогти. Жодних шансів. Грузини будуть переважати над інтересами Росії", - каже опозиційний депутат Ніка Мелія.

Бійка у парламенті Грузії

Саме цей законопроєкт намагалися протягнути до парламенту торік. Після таких же бурхливих протестів правляча партія Грузії відступила і нібито обіцяли не повертатися до цього питання. Але минув рік - і документ знову розглядають у сесійній залі. Опозиційні депутати не стримують емоцій - і в хід йдуть кулаки.

Протести у Грузії

Що кажуть на Заході

Документ критикують представники Заходу. Відкликати його просить комісар Ради Європи. Він висловив сумніви у сумісності документа зі стандартами прав людини.

А посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський недвозначно заявив - він може загальмувати вступ країни до Євросоюзу. Минулого року, коли Україна разом з Молдовою вже отримували офіційну згоду на початок переговорів, грузини опинилися лише за крок до цього рішення - отримали статус кандидата на членство.

Попри ризики для вступу в ЄС вже сьогодні правляча партія Грузії може ухвалити документ у першому читанні - пише проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

Вочевидь побоюючись такого рішення президентка Грузії терміново звернулася до президента Франції Еммануеля Макрона та глава Євроради Шарля Мішеля, аби вони підняли це питання на спецзасіданні Євроради, яке стартує сьогодні. Саломе Зурабішвілі виступила на стороні активістів і зі свого боку обіцяє ветувати закон, щойно його ухвалять.

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