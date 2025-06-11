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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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2 хв

Масові протести у Каліфорнії: що відбувається у США і якою була реакція Трампа

У США тривають масові протести через імміграційну політику Трампа.

Автор публікації
Яна Слєсарчук
Каліфорнія протестує проти Трампа

Каліфорнія протестує проти Трампа / © ТСН

У США Каліфорнія бунтує проти Трампа: у штаті запроваджують комендантську годину, а із президентом судяться. Губернатор штату Гевін Ньюсом намагається завадити Трампу використовувати в Каліфорнії національну гвардію, це рішення потім зможуть використати в разі успіху як прецедент у будь-якому іншому штаті. Адже протести — відповідь на хаотичні спроби Білого дому позбавитися від мігрантів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

У Каліфорнії все почалося з рейдів імміграційної служби тиждень тому, коли затримали понад 100 людей серед яких були діти. У відповідь — протестувальники вийшли на вулиці, сталися перші сутички, ситуація стрімко набирала обертів.

Незважаючи на протести місцевої влади, Трамп послав до Каліфорнії 2000 військових. Закиди, що це лише підбурить протест і що саме цього хоче Трамп для того, щоб різко закрутити гайки американській демократії — американський президент відкидає.

«Я просто хочу аби знову було мирно. Буде мир — ми заберемося. Не буде миру — ми лишатимемося, доки буде мир», — заявив Трамп.

До силовиків на вулицях Лос-Анджелеса було багато питань і до появи там армії. Наприклад, австралійську репортерку Лорен Томасі гумовою кулею ранять просто під час прямого ефіру, згодом поліцейські цілять у голову фотографові газети New York Post, а кореспондента CNN мало не затримують теж під час ефіру.

В Лос-Анджелесі запроваджують комендантську годину з 8 вечора до 6 ранку, на вулицях у цей час не дозволяється бути нікому, хто не мусить іти на работу чи шукати медичної допомоги. Протести тим часом ширяться іншими містами — Чикаго, Атланта, Вашингтон, там теж з’являються перші заарештовані.

Каліфорнія ще напередодні подала в суд на рішення президента розгорнути в Лос-Анджелесі національну гвардію. Це рішення губернатор Ньюсом, головний місцевий опонент Трампа, назвав неконституційним. Ані посадовці штату, ані місцеві чиновники президента про війська не просили.

Нагадаємо:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИНИ ТСН 12:00 11 ЧЕРВНЯ. Смертельний УДАР по ХАРКОВУ! БУНТ проти ТРАМПА! А ще зебра в НЕБІ

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