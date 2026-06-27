Трагедія на Буковині / © ДСНС

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Трагедія на Буковині. Братики 7 та 8 років разом із 49-річним батьком зникли в річці Дністер. Їхні тіла знайшли згодом. Попередньо, батько із п’ятьма дітьми перебував на березі, коли двоє малих синів зайшли у річку і раптово почали тонути. Чоловік кинувся на порятунок, але велика вода забрала всіх.

Повідомлення про те, що діти гинуть на воді, нині надходять чи не щодня по всій Україні. Лише з початку тижня потонуло понад 10 людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

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Порятунок підлітка на Житомирщині

Ставок у селі Білилівка на Житомирщині. Спека. Двоє друзів-підлітків ідуть купатися. На жаль, відпочинок ледь не перетворився на чергову трагедію.

Давид Білоусов, школяр: «Ми доплили до тієї сторони і пливли назад. І, може, метрів за 20 від того острівця у нього судома звела ногу».

17-річний Сашко починає стрімко йти під воду. На три роки молодший Давид не злякався, повернувся за другом, вчасно підхопив його і почав тягнути до суші.

Давид Білоусов, школяр: «Ближче до берега вже підійшли хлопці і допомогли його витягнути».

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Трагедії на воді

Ця конкретна історія закінчилася щасливо. Але так буває далеко не завжди. Чи не щодня впродовж цього тижня вода нещадно забирає дитячі життя. Знову Житомирщина — у кар’єрі тоне 14-річний хлопець. Того ж дня у водоймі знаходять мертвим його ровесника на Дніпропетровщині. На риболовлі безвісти зникає ще один 14-річний школяр у Чернігівській області.

Наталя Слабеняк, речниця Нацполіції Чернігівщини: «На жаль, тіло дитини виявили в озері».

Рівненщина. Лише за одну добу тут потонули троє дітей: 13-річний хлопець, 17-річна дівчина та 11-річна школярка.

Софія Матвійчук, речниця Нацполіції Рівненщини: «Свідками події стали її друзі, які злякалися і просто втекли з місця події, не повідомивши дорослих».

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Закарпаття. На річці Тиса стрімка течія забрала 10-річного хлопчика — його тіло рятувальники знайшли лише через дві доби.

Зниклого підлітка біля річки Дністер понад добу шукали десятки людей і на Прикарпатті.

Христина Перцович, речниця ДСНС Прикарпаття: «Було виявлено тіло хлопчика 2013 року народження, його підняли на берег».

А на Одещині 10-річну Софійку, яку на надувному колі раптово віднесло у відкрите море, не знайшли досі. Дівчинка відпочивала з прабабусею на пляжі, який був офіційно закритий для відвідувачів через небезпеку.

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Головні пастки диких пляжів та підступність річкової течії

На офіційно облаштованих пляжах постійно чергують професійні рятувальники, через гучномовці лунають попередження: «Не запливайте за буйки, не розпивайте спиртні напої», а водолази заздалегідь перевіряють дно.

Особливо обережними треба бути саме на відкритих річках. Різкі перепади глибини, вири та сильна течія можуть миттєво стати смертельною пасткою навіть для дорослих і дуже досвідчених плавців.

Анатолій Якимчук, керівник аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах Рівненщини: «Там течія така, що та дитина на тій річці може зробити? Якщо вона може плавати в басейні, то це не означає, що вона зможе так само плавати на річці».

Порятунок потопаючого: як допомогти і не піти на дно самому

Максимальна обережність потрібна і тоді, коли ви намагаєтеся самостійно врятувати утопленика. Людина у стані паніки діє несвідомо і може легко потягнути свого рятівника за собою на дно. Тому водолази наполегливо радять: якщо ви не маєте спеціальних навичок рятування, не підпливайте до людини впритул. Використовуйте підручні засоби.

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Тарас, рятувальник-водолаз: «Кидайте гілку якусь або ремінь якийсь може бути — будь-що, що може допомогти врятувати, але щоб не наближуватися впритул».

Коли людину врешті витягнули з води на берег, першочергово перевірте, чи вона перебуває при свідомості. Торкніться її плеча або руки, голосно зверніться до неї. Паралельно одразу викликайте швидку допомогу, чітко називаючи точне місце події. Обов’язково перевірте, чи не перекриті дихальні шляхи потерпілого, пояснює інструктор Павло.

Павло Кондратюк, інструктор з догоспітальної допомоги: «Однією рукою фіксуємо за голову, іншою — за кістку нижньої щелепи і дивимося в ротову порожнину».

Відкрийте дихальні шляхи так, щоб ніс людини був спрямований догори, і перевірте наявність дихання.

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Якщо постраждала дитина і вона не дихає, алгоритм вимагає спершу зробити їй п’ять рятувальних вдихів. Але якщо ви не знаєте, як це правильно робити, або боїтеся, фахівці радять не гаяти дорогоцінний час і одразу починати компресію грудної клітки — приблизно два натискання щосекунди.

Для дорослих алгоритм екстреного порятунку майже такий самий: потрібно знайти центр грудної клітки, правильно поставити руки замком і почати ритмічні натискання. Головне правило — лікті мають бути рівненькі, а рятівник повинен повністю нависати всім тілом над самим постраждалим.

Теплові удари, судоми та тотальний контроль за дітьми

Медики радять усім громадянам обов’язково пройти професійні курси з домедичної допомоги. А також суворо стежити за своїм самопочуттям під час перебування на пляжі. Якщо на сонці стало млосно чи раптово запаморочилося в голові — це перші ознаки теплового удару. У такому разі варто негайно перейти в затінок, повільно випити прохолодної води й обтертися нею. А от різко стрибати у холодну водойму після розігріву на сонці категорично заборонено — від перепаду температур можна миттєво знепритомніти прямо у воді.

Якщо ж під час плавання у воді несподівано звела судома, інструктори радять діяти спокійно:

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Максим Ковбар, інструктор з догоспітальної допомоги: «Потрібно знайти тверду поверхню, стати на ту ногу, або ж ту ногу максимально випрямити і намагатися носок ноги щосили підтягнути руками до коліна».

Тим часом рятувальники та поліцейські щодня обходять стихійні та офіційні пляжі, закликаючи відпочивальників бути максимально обережними та пильно, щохвилини контролювати своїх дітей. Маленькі діти на камеру підтверджують слова батьків: «Мама пояснює, щоб я сам до водички не ходив? Так, мама пояснює».

За офіційними, шокуючими даними Ювенальної поліції України, лише за п’ять останніх днів у водоймах країни потонуло понад 20 дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР! Емоції бійців після обміну! НЛО в небі України!

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