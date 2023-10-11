Масові вбивства немовлят і дорослих та бомбардування Гази: що відомо про війну в Ізраїлі

Ізраїль заявив про початок повноцінного наступу на Сектор Гази. За словами міністра оборони Йоави Галланта, ХАМАС "хотів змін у Газі, але все зміниться на 180 градусів від того, про що він думав". Захід повністю підтримав дії Ізраїлю, тоді як Іран - дії терористів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Війна в Ізраїлі: позиція США

Дії Ізраїлю повністю підтримують у Сполучених Штатах. Напередодні американський президент Джо Байден виступив зі зверненням, у якому пообіцяв їм додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси й перехоплювачі для системи "Залізний купол".

А також застеріг треті сторони від втручання в конфлікт. Для посилення стримування Пентагон направив авіаносну ударну групу "Джеральд Форд" до східного Середземномор'я і посилив присутність винищувальної авіації.

Ізраїльські бронетранспортери прямують до кордону з Ліваном, 10 жовтня 2023 року / Associated Press

Що відомо про жертв в Ізраїлі

Кількість загиблих унаслідок теракту угруповання ХАМАС в Ізраїлі перевищила тисячу людей. Жертви є і серед українців. Офіційно підтверджена загибель двох наших співвітчизників. Інформацію про ще трьох перевіряють.

А близько 450 українців не можуть залишити Ізраїль та Сектор Гази через бойові дії. Водночас у Секторі Гази загиблих унаслідок обстрілів ізраїльської сторони більш як сім сотень.

Вбиті немовлята та жінки - що побачили солдати ЦАГАЛу у звільненій кібуці Кфар-Аза

На четвертий день після кривавого нападу бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю там знаходять тіла загиблих. Моторошні кадри в кібуці Кфар-Аза побачили журналісти, щойно територію відбили солдати ЦАГАЛу.

"Сім’ї, матері, батьки, немовлята, молоді родини, вбиті в своїх ліжках, у кімнаті захисту, в їдальні чи в саду на вулиці, і терористи приходили і стріляли по них. Ви знаєте, ловили їх, а потім розстрілювали, або відрізали голови. Це теракт", - каже генерал-майор Ітаї Верув.

Війна в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Схожа картина в кібуці Беері. Тут нападники теж убивали цілі сім'ї - на підлозі осель багато крові. У кібуці Реїм, терористи кинули гранату в бункер, де сховалися цивільні. Утекти намагався один чоловік - його застрелили, в спину. Решта людей загинули на місці.

Історія подружжя, яке загинуло, рятуючи своїх дітей

Подружжя Адар та Ітая Бердичівські загинуло, захищаючи своїх дітей. Вони були офіцерами ізраїльської армії і вдома мали зброю. Коли терористи вдерлися до їхньої домівки - батьки заховали своїх 10-місячних близнят в укріпленій кімнаті.

Ізраїльське подружжя Адар та Ітай Бердичівські / Фото: Facebook-сторінка Олега Вишнякова

Перш ніж загинули, встигли знешкодити сімох бойовиків. Діти ж 13 годин перебували самі в сховищі, доки їх не знайшли дядько та дід.

Операція зі знищення об'єктів ХАМАСу

Напередодні ізраїльська армія розпочала наймасштабнішу операцію зі знищення об'єктів ХАМАСу. Ліквідовують і лідерів угруповання. Вже знищили міністра економіки Джавада Абу Шамалу та одного з керівників - Ахмеда Закарію Муаммара.

Ударів завдають і по тунелях на кордоні з Єгиптом. Єгипетській владі довелося закрити один із пунктів пропуску - той, яким могли тікати жителі Сектора Гази.

Сектор Гази / Фото: afp.com

"Вторгнення терористів у приватні будинки мирних жителів, а також захоплення жінок і дітей – це вбивство, тероризм. Тому ми атакуємо, переслідуємо і завдаємо шкоди кожному, хто брав у цьому участь. І так будемо продовжувати", - каже головнокомандувач армії Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві.

Що відомо про ситуацію у Газі

Під щільним вогнем ізраїльтян населення Гази і чимало цивільних об'єктів. Палестинська сторона повідомляє про понад сімсот жертв. Окрім того, Сектор у цілковитій облозі Ізраїлю - немає питної води, електроенергії, палива, продовольства та медикаментів. ВООЗ закликає негайно створити гуманітарний коридор.

Представники ХАМАСу намагаються зупинити обстріли шантажем. Спершу пригрозили страчувати заручників. Потім заявили, що готові до переговорів про обмін бранців щойно припиняться обстріли. А сьогодні пригрозили, а потім почали обстрілювати міста Ашкелон та Тель-Авів. Наказали його жителям до вечора залишити місто. Із суботи терористи випустили по Ізраїлю вже понад чотири з половиною тисячі ракет.

Що відомо про заручників терористів

У бойовиків нині від ста до ста п'ятдесяти заручників. Серед них - громадянка Німеччини, яку піддавали тортурам, Шані Лук. Кадри з її нерухомим тілом у пікапі, над яким знущалися бойовики шокували світ. Стало відомо, дівчина жива, у вкрай тяжкому стані, в одній із лікарень Сектора Гази. Про це її матері повідомили нібито самі бойовики. Жінка просить про термінову евакуацію її доньки.

Війна в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Видання CNN із посиланням на власні джерела дізналося, що допомогу в цьому запропонували Сполучені Штати і готові поділитися розвідданими.

Що каже Захід та Іран

Вашингтон висловив цілковиту підтримку Тель-Авіву й пообіцяв збройну допомогу. У спільній заяві лідерів США та ЄС ідеться, що дії ХАМАСу не мають ні виправдання, ані легітимності.

"Ми з Еммануелем учора ввечері брали участь у дискусії з президентом США Джо Байденом, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Ми всі погодилися, що найрішучішим чином засуджуємо варварські напади терористів на невинних ізраїльських цивільних. Ми разом з Ізраїлем. Ізраїль має право захищатися від цих нелюдських атак, і водночас, звичайно, йдеться про уникнення подальшої регіональної ескалації", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Саудівський принц-наступник, натомість, вийшов зі зверненням, у якому підтримав "прагнення палестинського народу в досягненні їхніх прав". В Ірані напад підтримали набагато відкритіше.

"Звичайно, ми захищаємо Палестину, ми захищаємо боротьбу, ми цілуємо руки тій розумній і відважній палестинській молоді, яка планувала напад на сіоністський режим. Ми пишаємося ними", - сказав верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Західна преса пише, саме Тегеран був одним із тих, хто стояв за нападом ХАМАСу на південь Ізраїлю. Іран уже багато років підтримував бойовиків фінансами і зброєю, хоча нині офіційно все заперечують. Те, що саме Тегеран є співучасником бойовиків у нинішній війні в Ізраїлі - вважають і в Білому домі. Хоча фактів прямої причетності до атак поки що немає.

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Нагадаємо, раніше український експерт розповів, що розвиток подій на Близькому Сході залежить від ЦАХАЛу, наскільки швидко та ефективно ізраїльська армія виконає свої завдання у Секторі Гази.

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