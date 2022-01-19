Масовий мітинг і сутички з правоохоронцями: як із другої спроби суд обрав запобіжний захід Порошенку

Масовий мітинг і сутички з правоохоронцями: як із другої спроби суд обрав запобіжний захід Порошенку

Після рішення суду про запобіжний захід, де його відпустили під особисте зобов’язання, він разом з соратниками відправився святкувати до ресторану.

У середу, 19 січня, із другої спроби Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петру Порошенку, якому закидають державну зраду і фінансування тероризму. Перше засідання в цій справі тривало пів дня і супроводжувалося протестами.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, під Печерським райсудом Києва вже за кілька годин до початку засідання було велелюдно. Правоохоронці оточили увесь квартал, а під будівлею з плакатами і прапорами зібралися прихильники Порошенка. У якийсь момент між ними та поліцією спалахнула сутичка.

Мітингувальники намагалися встановити щось схоже на мангал для приготування кулеша, але силовики не дозволили. Усе закінчилося штовханиною, хтось навіть розбризкав вогнегасник.

Та за деякий час розгорівся новий конфлікт. Після спроб установити бочки для розпалювання вогнища. Правоохоронці цього теж не дозволили.

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Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Слідчі Держбюро розслідувань твердять, - Порошенко сприяв укладанню договорів про постачання вугілля з окупованих територій. А його спільником був кум Путіна Віктор Медведчук.

У ДБР твердять, що Віктор Медведчук взяв на себе функції комунікатора з РФ та представниками терористичних організацій, Петро Порошенко залишив за собою управлінські та кадрові питання.

Мовиться про закупівлю вугілля в самопроголошених "Л/ДНР" у 2014-2015-му роках. Ініціатором схеми виступила Росія, - кажуть слідчі. А через вдалу реалізацію – окупаційна влада від України отримала майже півтора мільярда гривень. Підозру в цій справі Петру Порошенку підписали наприкінці минулого року. Утім, вручити її не змогли, бо Порошенко сів в авто і поїхав.

Того ж дня народний депутат вилетів спочатку в Стамбул, а звідти у Варшаву. За кордоном він провів місяць. Повернувся в Україну в понеділок й одразу ж поїхав на обрання запобіжного заходу. Засідання тривало одинадцять годин і врешті суддя переніс його на сьогодні.

Прокурори просили для Порошенка домашній арешт або мільярдну заставу. Проте, суддя відпустив його під особисте зобов’язання. Порошенко мусить здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без дозволу слідчого.

В Офісі президента вважають рішення суду заходом, що допоможе подальшому розгляду справи.

Після оголошення рішення суду, прихильники п'ятого президента не розійшлись, а вирушили в урядовий квартал. І на Банковій біля новорічної ялинки кілька десятків людей запалили фаєри.

Печерський суд визначився із запобіжним заходом для Порошенка

Тим часом, захист Порошенка збирається подавати апеляцію, прокурори теж мають намір оскаржувати сьогоднішнє рішення суду.

Опісля нетривалого мітингу прихильники Порошенка мирно розійшлися. До речі, сам п'ятий президент до Офісу свого наступника сьогодні не ходив.

Після рішення суду про запобіжний захід, де його відпустили під особисте зобов’язання, він разом з соратниками відправився святкувати до ресторану.

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