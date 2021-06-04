Масовий розстріл під Житомиром: дружини на суд прийшли у футболках із фото загиблих, а побратими із свічками (фото)

Родичі та побратими вбитих сімох чоловіків вперше поспілкувались із журналістами.

У Житомирі триває судове засідання щодо розстрілу орендарем ставка в селі Новоселиця сімох чоловіків. Дружини вбитих прийшли на суд у футболках із зображеннями їхніх чоловіків, до суду прибули також військові, чиїх побратимів розстріляли.

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Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.

На суді 4 червня заслуховували експерта з балістики та додавали клопотання постраждалої сторони. Також зараз заслуховують аудіозаписи, які долучені до справи. Ймовірно 4 червня суд не ухвалить вирок підозрюваному, оскільки на засіданні ще не перейшли до дебатів сторін.

Кореспондентка ТСН Олена Кузнєцова

На суд приїхало орієнтовно 70-80 побратимів вбитих із батальйону Кульчицького, проте їх не пустили в судовий зал через карантинні обмеження. А тому військові влаштували пікет біля приміщення суду. Це перша така акція, бо цього побратими та рідні не спілкувались із журналістами. Побратими вбитих розповіли, що мовчали, бо не хотіли тиснути на суд, але оскільки сьогодні очікують на вирок, тому вони приїхали підтримати родини вбитих. Військові були із плакатами та свічками, також у руках вони тримали фотографії загиблих. Вони розповіли, що хочуть справедливого вироку для підозрюваного, бо їхні побратими були добрими людьми, які захищали Україну.

Дружини вбитих також сьогодні вперше поговорили із журналістами. Вони розказали, що раніше не спілкувались, бо їм заборонили слідчі, оскільки потерпілі могли розповісти подробиці справи, а це могло негативно вплинути на розслідування. Вони всі були у чорних футболках з портретами своїх чоловіків.

Обвинувачуваний поводив себе спокійно, сьогодні він не виступав на засіданні.

Нагадаємо:

22 травня 2020 року близько 1:00 у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з відпочивальниками розстріляв із рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб. Це - ветерани АТО.

внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб. Це - ветерани АТО. У поліції назвали основні версії кривавого вбивства семи людей .

. Затриманому орендатору ставка у Житомирській області за розстріл сімох осіб загрожує довічне ув'язнення.

Новини України: як проходить засідання суду у справі масового розстрілу в селі Новоселиця

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