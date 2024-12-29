Масовий відтік чоловіків з України після війни: експерт попередив про нову загрозу

В Україні знову почали жваво обговорювати тему повернення українців, які з початку війни виїхали за кордон рятуючись від війни.

Йдеться про майже 6,8 мільйона людей. І дехто з науковців вважає, що половина з цієї кількості наших співвітчизників залишиться у країнах, де вони перебуваються зараз і вже не повернуться додому.

Скільки людей хочуть повернутися до України

ТСН.ua з’ясовував, яка частина українців повернеться після закінчення війни і чи існує загроза масової міграції чоловіків після припинення бойових дій.

Науковці підкреслюють, що зараз надто складно прогнозувати подальший розвиток подій опираючись лише на аналіз досвіду після війни у колишній Югославії та маючи базові інтерв’ю наших громадян, які були отримані різними соціологічними компаніями.

"Все це – лише експертні оцінки. Так, є певні результати досліджень думок наших співгромадян, які перебувають за кордоном щодо їх повернення чи неповернення. Але навіть фахівці, які робили ці дослідження кажуть, що результати не можуть гарантувати їх повну достовірність. Наразі відомо, що 25% українців хочуть залишитися в країнах, де вони перебувають, а 25% прагнуть повернутися додому. Інші – вагаються зі своїм вибором. Я вважаю, якщо половина з цих людей повернуться додому – це буде дуже добре для України. А скільки точно повернеться, ніхто не знає. Зараз – це гадання на кавовій гущі", – розповідає ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Чинники для повернення українців додому

На думку науковця, кількість українців, які повернуться додому, буде залежати від багатьох чинників. Один з них – тривалість ведення бойових дій.

"Все залежить від того, скільки ще продовжуватиметься війна. Якщо вона триватиме ще кілька років, то, відповідно, ми отримаємо значно менше число повернень, і, навпаки, якщо війна швидше закінчиться – люди будуть повертатися додому. Другий важливий чинник, на яких умовах закінчиться війна і що ми отримаємо – Україну в кордонах 1991 року чи в кордонах 2022 року. Це дуже важливо. Люди розуміють, якщо закінчення війни буде в кордонах 2022 року, то це лише означає відтермінування продовження війни. Буде лише перерва, після якої – знову війна. Все це впливає на вибір українців, які зараз за кордоном. Тому у цьому питанні поки немає ясності. Думка людей може змінитися, коли вони робитимуть остаточний вибір", – пояснює Олександр Гладун.

Демографічна криза в Україні / Колаж ТСН.ua

Чи можливий відтік чоловіків після закінчення війни?

Щодо тези, що після закінчення війни українські чоловіки почнуть масово виїжджати з України до своїх дружин та сімей, які знаходяться за кордоном, то експерт називає це явище "зустрічними міграційними потоками". І його виникнення цілком ймовірне.

"Так, після закінчення війни, коли частина людей буде повертатися до України, а частина буде виїжджати – зустрічні міграційні потоки цілком можливі. Йдеться про чоловіків, які зараз не можуть виїхати, через те що мобілізовані. Після закінчення війни такі чоловіки зможуть поїхати до своїх родин, але за умови, якщо жінки там більш-менш облаштувалися та й загалом, якщо родині зв’язки ще збереглись. Питання в тому, наскільки це явище стане масовим. Зараз можна робити лише теоретичні припущення, що таке можливе. Однак, може бути так, а може бути зовсім по-іншому. Ми не знаємо головного – часу та умов закінчення війни", – пояснює Олександр Гладун.

Умови для повернення українців

Експерт наголошує, що все будуть вирішувати люди, які перебувають зараз за кордоном – повертатися їм чи ні. Громадяни будуть порівнювати умови, які вони отримають в Україні та умови, які вони вже мають в країні перебування.

"Найголовніша з умов – безпека. Адже загрози від ракетних та дронових атак росіян залишаються. Дуже важлива умова, вціліло їх житло в Україні чи ні? Якщо ні, то яка є перспектива його отримати. Ще одна з умов – працевлаштування – знайде людина роботу чи ні. Чи зберіглася у місті соціальна інфраструктура, тобто, чи зможуть діти піти до школи. Все це вкрай важливо для людей. Також важливою з умов є соціальний статус. Якщо жінка за кордоном працює прибиральницею, а має вищу освіту інженера, то, гадаю, що така людина, скоріш за все, повернеться до України. Тут вона матиме вищий соціальний статус, ніж там, де доведеться все життя за кимось доглядати або ж виносити бруд", – розповідає науковець.

Шукати причину: чому тікали з України до війни?

Олександр Гладун додає, що головний чинник, який спонукатиме людей до повернення – це ситуація всередині країни.

"Якщо у нас основна концентрація зусиль буде спрямована на те, щоб максимально покращити життя людей в Україні, то ті хто поїхав неодмінно це помітять і прийматимуть відповідні рішення. Наприклад, якщо у нас розпочнеться активний процес з відновлення пошкодженого житла, відбудова підприємств та загалом покращення ситуації всередині держави, то люди сюди самі потягнуться. А якщо ні, то й реакція буде відповідною", – зазначає експерт.

На думку Олександр Гладуна, нам треба детально досліджувати причини, чому люди залишали країну ще до початку війни.

"Дуже важливо з’ясувати, що саме не влаштовувало громадян до повномасштабного вторгнення. Адже люди від’їжджали. Можливо, через корупцію, можливо, їх не влаштовувала система влади чи система функціонування держави. Такі питання конче потрібно досліджувати, але, на жаль, у нас цим ніхто не займається. А якраз від цього нам потрібно будувати політику держави. Ця політика повинна бути спрямована всередину країни до своїх громадян, які тут залишилися, тоді держава притягуватиме й тих, хто виїхав за кордон рятуючись від війни", – стверджує Олександр Гладун.

Чому не варто вмовляти тих, хто виїхав

Експерт переконаний, що зараз нам не варто розробляти якісь спеціальні програми з повернення тих, хто виїхав за кордон.

"Я впевнений, що не спрацюють, якісь чергові обіцянки, фінансові преференції чи банальні вмовляння. До людей в Україні має бути однаковий підхід. Наприклад, якщо розглядати вирішення питань з житлом, то цей механізм не повинен відрізнятися для тих, хто зараз за кордоном, чи тих, хто живе зі статусом ВПО. Підхід має бути єдиним – треба допомагати з житлом, крапка. Теж саме з питанням працевлаштування. Люди мають бути в рівних умовах – ті, хто залишився в Україні, і ті, хто виїхав за кордон", – каже науковець.

Олександр Гладун переконаний, що не варто людей благати повернутися або ж запроваджувати, якусь особливу державну політику з цього питання.

"Це не допоможе. Навіть примусове повернення людей не дасть належного ефекту. До того ж, європейські країни не підуть на примусове повернення українців. До речі, такі спроби вже були щодо нашої молоді. Нам чітко дали зрозуміти, що ніхто не буде депортувати українців примусово. Це неможливо, бо частина з європейських країн навпаки запроваджують активну політику, щоб українці залишалися у них", – підкреслює Олександр Гладун.

До якої України хотітимуть повертатися

Експерт додає, щоб люди поверталися додому після закінчення війни, країна має отримати свою привабливість.

"Щоб Україна стала привабливою після війни, маємо розібратися, що у нас було не так з функціонуванням держави за 30 років. Розібратися передусім в мотивації людей: що їх не влаштовує в країні. Так, люди можуть помилятися в своїх оцінках, і їм потрібно роз’яснювати їх помилкові судження. Розумієте, люди приймають рішення від того, що у них в голові, але наскільки це відповідає реальності, сказати в той момент дуже складно. Зараз ми це дуже добре відчуваємо, від дії так званих ІПСО, коли людям намагаються щось засунути в голову і маніпулювати їх поведінкою. Навіть якщо відкинути маніпуляції, то людина влаштована так, що робить свої вчинки відповідно до того, що склалося в її голові. А чи відповідає це реальності, чи це є хибним міркуванням, дізнаємося значно пізніше, коли вже наробили купу помилок і починаємо це усвідомлювати", – підсумовує Олександр Гладун.

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