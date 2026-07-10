Підозрюваний у нападі на військових ТЦК / © ТСН

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Тримання під вартою без права на заставу — такий запобіжний захід у Львові обрав суд підозрюваному у побитті двох поліцейських під час масового нападу на військових територіального центру комплектування. Також сьогодні правоохоронці затримали ще чотирьох активних учасників заворушення.

Розлючений натовп заблокував групу оповіщення у середу: нападники перекинули службове авто ТЦК, вщент потрощили його, а також силою знімали військову форму з військовослужбовців.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у заворушеннях у Львові

Під час судового засідання зафіксовано діалог судді з обвинуваченим:

Суддя: «Визнаєте факт вчинення вами кримінального правопорушення?».

Підозрюваний: «Так. Каюся».

На лаві підсудних перебуває 23-річний житель Львова Олег Гаврилов. Це саме він, як аргументовано доводить прокурор у залі суду, першим зухвало напав на співробітників поліції.

Іван Красницький, прокурор Франківської окружної прокуратури міста Львова: «Підбіг до заступника начальника поліції та умисно наніс йому один удар правою рукою в ділянку обличчя, спричинивши тілесні ушкодження. Забої, черепно-мозкову травму, струс головного мозку».

А ще, як зафіксовано на оприлюдненому відео з екрана, під гучні крики натовпу молодик прицільно розпилив в обличчя хімічний газ іншому правоохоронцю, який намагався припинити правопорушення.

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Обрання запобіжного заходу підозрюваному / © ТСН

Що відомо про підозрюваного та затримання нових фігурантів

Підозрюваний свою провину визнає і начебто щиро кається. Суду він відкрито зізнається: починаючи з лютого поточного року, він офіційно перебуває у СЗЧ (самовільне залишення військової частини). Наразі йому інкримінують хуліганство та умисне нанесення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів. За скоєне йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Адвокатка наполегливо просила для свого підзахисного цілодобовий домашній арешт, натомість прокуратура вимагала виключно два місяці перебування в СІЗО.

Ольга Гук, адвокатка: «Він щиро кається і не заперечує того факту. В силу певних психологічних особливостей наразі не може дати чітких пояснень».

Іван Красницький, прокурор Франківської окружної прокуратури міста Львова: «Існує високий ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Оскільки, як озвучив сам підозрюваний, він перебуває в СЗЧ. Вчинивши правопорушення, він одразу втік. Чоловік ніде офіційно не працює, в нього немає постійних джерел доходу, і він підозрюється в ряді кількох кримінальних правопорушень».

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Сам підозрюваний поводився на процесі вкрай мовчазно і не надав жодних коментарів пресі. На запитання журналістки про обставини події та його теперішні думки підсудний відповів повною мовчанкою. Заслухавши сторони, суддя виніс ухвалу — арешт у СІЗО без права на внесення грошової застави.

Поки тривав суд над першим фігурантом справи, правоохоронці оперативно затримали ще чотирьох учасників інциденту. Серед них — 45-річний львів’янин. За даними слідства, саме він активно бив військового ТЦК та зривав з нього однотрій. Також у нападі офіційно підозрюють 21-річного чоловіка та двох військовослужбовців (обом по 28 років), один з яких теж самовільно залишив свою частину. Як ці четверо методично нищили службове авто, а невдовзі разом із натовпом перекинули його, чітко видно на оперативних кадрах.

Роксолана Яворська-Ісаєнко, речниця СБУ у Львівській області: «Фігуранти провадження були найбільш активними учасниками цієї події. Вони свідомо блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували майно».

Через що спалахнув масовий бунт у спальному районі

Ці шокуючі кадри були зняті у середу у Львові в одному зі спальних районів міста. Група оповіщення територіального центру комплектування під час верифікації документів виявила 30-річного чоловіка, який офіційно перебував у розшуку. Поки одна службова автівка оперативно везла його на обов’язкове проходження ВЛК, друге службове авто заблокував агресивний натовп перехожих. Машину перекинули на бік, нещадно трощили та стрибали на даху. З військових при цьому намагалися стягнути форму.

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Встановити особи всіх без винятку нападників на військових, окрім поліції та СБУ, за власною ініціативою взялися обурені ветерани. Сьогодні в мережі поширили відео, як знайдені учасники нападу на камеру просять вибачення за скоєне.

Реакція ветеранів

Військовослужбовець Антон Петрівський — один із тих фронтовиків, хто, обурившись ситуацією, разом із побратимами взявся особисто шукати учасників дикої розправи над військовими.

Антон Петрівський, військовослужбовець 413-го окремого полку «Рейд» Сил безпілотних систем: «Провели їм серйозну виховну бесіду, особливо найменшим учасникам, малолітнім. Пояснили, що такими діями вони безпосередньо працюють на Росію. Вони визнали щиро, що сильно помилялися. Ветеранське середовище було, не скажу, що великим — близько 30 людей нас було».

Утім, боєць абсолютно впевнений — попри публічні вибачення, всі нападники мають понести максимально суворе і невідворотне законне покарання.

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Антон Петрівський, військовослужбовець 413-го окремого полку «Рейд» Сил безпілотних систем: «Шарпають військового і знімають форму військового Збройних сил у часі війни — всі абсолютно мають сісти до вʼязниці, а найбільш активні — на дуже великі терміни. Військовослужбовець ТЦК — це офіційна частина української армії. Не може велика армія не мати підрозділу, який мобілізовує до цієї армії новобранців».

Особи абсолютно усіх учасників нападу слідчі обіцяють остаточно встановити найближчим часом. Водночас, як офіційно зазначають у Генштабі, ретельно перевірятимуть і дії самих військовослужбовців ТЦК під час інциденту.

На масове заворушення у місті вже відреагував президент України. Голова держави заявив, що жорстоке ставлення до людей у військовій формі є абсолютно неприпустимим у суспільстві. Наразі за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України підозрюваним загрожує до 8 років увʼязнення.

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