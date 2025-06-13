Масштабна атака Ізраїлю на Іран: що відомо про наслідки та реакція США

Ізраїль атакував Іран / © ТСН

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Ізраїль завдав ударів по ядерних об’єктах Ірану. Це найбільша атака від часів ірано-іракської війни. Спецоперацію під кодовою назвою «Висхідний лев» провели з метою запобігти розробці Тегераном ядерної зброї. Внаслідок нападу вже є загиблі серед вищого командування тамтешніх сил. Іран пообіцяв сувору помсту і вже запустив ударні безпілотники та ракети у відповідь. Сполучені Штати відмежувалися від цієї атаки, але Трамп заявив, що знав про неї заздалегідь.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Що відомо про атаку на Іран

Усе почалося о 3 ночі. Це найбільша атака на Іран за понад 30–40 років — від часів війни з Іраком. Одразу після обстрілу над Тегераном видніється дим і стовпи полум’я. Помітні численні руйнування будівель по всій країні.

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Під удар ізраїльських сил потрапили сотні військових об’єктів, але головно ядерних. Зокрема, місце збагачення урану в Натанзі — це за 225 кілометрів від столиці. Там працювали тисячі сучасних центрифуг — обладнання, що використовується для збагачення уранового газу, які розташовані за десятки метрів під землею для захисту. Наразі незрозуміло, в якому вони стані. Але сам удар уже підтвердили в МАГАТЕ, хоча сплеску радіації не фіксують.

Що відомо про загиблих іранських високопосадовців

Водночас внаслідок атаки є загиблі серед топпосадовців іранської армії. Приміром, командувач Корпусу вартових ісламської революції, яка є потужним елітним підрозділом війська, Хоссейн Саламі та Мохаммад Багері — начальник генерального штабу збройних сил Ірану. Також серед жертв — 6 вчених-ядерників. Щонайменше пів сотні людей були поранені — державний телеканал Тегерану повідомив, що серед потерпілих є жінки та діти.

Як Ізраїль готував спецоперацію

Спецоперацію з кодовою назвою «Висхідний лев» готували заздалегідь, і минулого тижня про неї попереджала західна преса. Ключова мета нападу — завдати превентивного удару, щоб завадити Ірану розробити ядерну зброю. У ЦАХАЛі поділилися, що для цього залучили близько 2 сотень винищувачів. Ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу напередодні спецоперації прийшов помолитися і залишити записку у Стіні Плачу в Єрусалимі. На папірчику — біблійний уривок «встає, як левиця, і здіймається, як лев». Пізніше Нетаньягу записав звернення, в якому пояснив дії Тель-Авіва захистом існування Ізраїлю.

Заяви Ірану

Керівництво Ірану скаженіє від люті. Верховний лідер аятола Хаменеї робить заяву, яку оприлюднює ведучий державного телебачення. Обіцяє сувору помсту за те, що відбулося цієї ночі. Погрози лунають і в бік Сполучених Штатів, які, на думку Тегерана, допомагали Тель-Авіву.

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Відповідь дійсно не забарилася. Тегеран випустив по Ізраїлю вже сотні дронів, очікується також і ракетний удар, до якого може приєднатися Ємен. Над Іраном, Ізраїлем і про всяк випадок Іраком закрили повітряний простір. В усьому Ізраїлі оголосили надзвичайний стан. У містах лунають сирени, люди побігли запасатися водою та іжею. Їм наказали залишатися в укриттях. Надзвичайники готують також підземні лікарні для майбутніх поранених.

Заяви США

Сполучені Штати тим часом від атаки на Іран усіляко відмежовуються. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що вони не надавали жодної підтримки в підготовці до спецоперації. Однак про неї знали заздалегідь. Напередодні ударів США евакуювали неосновний персонал та їхні родини з посольства у Багдаді. Окрім того, цими вихідними планувалися чергові переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо ядерної програми. Американський президент Дональд Трамп сподівався, що йому вдасться досягти чергової мирної угоди.

Ціни на нафту

На тлі ізраїльської операції проти Ірану ціни на нафту вже підскочили на 13%.

Чи призведе «Висхідний лев» до повномасштабної війни між Тегераном і Тель-Авівом — наразі сказати складно. Але низка експертів сходяться в тому, що відповідь Ірану на сьогоднішнє військове приниження має бути потужною. У соцмережах ширяться кадри прапору помсти, піднятого над мечеттю Джамкаран.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 13 червня. НАЙБІЛЬША АТАКА! Ізраїль вгатив ПО ЯДЕРНИХ ОБ’ЄКТАХ Ірану!