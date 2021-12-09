Масштабна аварія на Тернопільщині: правоохоронці досі не озвучують причини зіткнення, а покази свідків різняться

Нині шестеро потерпілих після зіткнення пасажирського мікроавтобуса і легкового авто перебувають у двох лікарнях Тернополя.

Внаслідок аварії на Тернопільщині двоє осіб загинули та шестеро постраждали. Напередодні поблизу села Лозова пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Дев'ятеро людей травмовані - більшість з них довелось шпиталізувати. Правоохоронці досі не озвучують причини зіткнення, бо покази свідків різняться.

Про це 9 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Нині шестеро потерпілих після зіткнення пасажирського мікроавтобуса і легкового авто перебувають у двох лікарнях Тернополя. Двоє з них стабільно тяжкі, з множинними травмами, кажуть медики, у решти стан середньої тяжкості.

Ще двоє потерпілих померли в лікарні уночі - це 56-річний водій автобуса та одна з його пасажирок - у них були травми несумісні з життям. Аварія сталася напередодні ввечері - рейсовий автобус "Тернопіль-Кременець" лобом у лоб зіткнувся з легковиком. У бусі в той момент їхало восьмеро людей - сімох доправили до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Довелося одночасно відкрити чотири операційні.

Водій легковика спершу відмовився від шпиталізації ,але по обіді сам звернувся до лікарні. Зараз він у хірургії з підозрою на травми внутрішніх органів. Він чи водій автобуса виїхав на зустрічну та спровокував аварію - правоохоронці досі не можуть сказати. Покази свідків різняться. В поліції лиш кажуть: дорога була не слизька.

За даним фактом внесено відомості в досудовий реєстр за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - Ред.) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці досі не озвучили причини зіткнення авто в Тернопільській області

Як кажуть копи, мікроавтобус був переобладнаний з вантажного на пасажирський.

За попередньою інформацією, обидва водії були тверезі. У загиблого кермувальника автобуса чималий стаж роботи за кермом. Нині в поліції чекають, коли лікарі дозволять опитати потерпілих пасажирів. Їхні покази допоможуть з'ясувати причини ДТП.

Нагадаємо:

7 грудня внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися. Постраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень. В області оголосили день жалоби за загиблими. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році.

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