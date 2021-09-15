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Масштабна аварія на трасі з Дніпра: вантажівка спричинила багатокілометровий затор

Масштабна аварія на трасі з Дніпра: вантажівка спричинила багатокілометровий затор

Автівка буквально склалася на вузенькому містку.

У Дніпропетровській області вантажівка спричинила багатокілометровий затор. Кабіну із водієм вивернуло назад і автівка буквально склалася на вузенькому містку.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 15 вересня.

До того ж, з пошкодженого бака почало виливатися пальне на дорогу. Транспорт зупинився в обидва боки на трасі, що веде з Дніпра в бік Донецька. І якщо легковики ще намагалися об’їхати полями та селами, то автобуси й вантажівки на вузькій дорозі опинилися в пастці.

"Ми стоїму півгодини, а ці більше стоять. З графіку вибилися! Зірвали рейс. Як мені тепер їхати, не за графіком?", - бідкається один із водіїв. 

Врешті рятувальники відтягнули вантажівку з містка. Потім змили пальне, що розлилося трасою, аби попередити займання. Минулося без потерпілих.

Новини України: в Дніпропетровській області вантажівка заблокувала трасу майже на 3 години

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Нагадаємо, у Дніпрі 21-річний чоловік на повному ходу перетнув дві суцільні смуги і врізався в дерево. Він помер. 
 

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