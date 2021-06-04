Масштабна аварія у Рівному: водій, який втік з місця ДТП, прийшов до поліції

ТСН стало відомо, що авто належить місцевому бізнесменові.

Водія позашляховика, який спровокував велику аварію у Рівному, а потім втік з місця ДТП, вже знайшли та допитали.

Про це 4 червня розповіла кореспондентка ТСН.12:00 Анна Махно.

Чоловік, який був за кермом позашляховика, знайшовся. Його оперативники розшукували весь день напередодні, але він несподівано прийшов до копів сам. У поліції він з'явився разом з адвокатом. Водій розповідає ситуацію зовсім іншу, ніж на відео.

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На ньому видно, як колона машин починає рухатися. У цей момент на червоне світло на перехрестя на швидкості вилетів позашляховик, який вмить протаранив таксі. Автомобіль відкинуло на кілька метрів. Утім, це не зупинило повністю неконтрольований позашляховик і його далі понесло на пішохода. Удар був настільки потужним, що із таксі людей довелося звільняти рятувальникам.

У лікарню доправили водія та пасажира таксі, травмованого пішохода, а ще молоду жінку, яка сиділа на пасажирському сидінні позашляховика. Її водій просто покинув після аварії, бо відкрив дверцята авто та втік. Двоє потерпілих нині перебувають у реанімації, а двоє - в травматології.

Новини України: водія позашляховика, який спровокував велику ДТП у Рівному, знайшли та допитали

Водій чекав понад добу, перш ніж прийти до поліції. Всупереч відео з вуличних камер, він каже, що їхав на дозволений сигнал світлофора, а момент ДТП, а також як втікав, начеб-то зовсім не пам'ятає. Його ім'я в поліції не розголошують. ТСН з власних джерел стало відомо, що власник машини - це 55-річний рівнянин. Він підприємець: має кілька бізнесів. За нашою інформацією, в день аварії за кермом авто був його 30-річнй син.

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