Масштабна автотроща у Києві: в районі Солом'янської площі не розминулися чотири автівки

Одного з водіїв довелося визволяти із салону, бо його затисло конструкціями понівеченої автівки.

У Києві сталася масштабна автотроща.

У районі Солом'янської площі не розминулися одразу чотири легковики.

Про це повідомляє "ТСН. Ранок" за 23 листопада.

За попередньою інформацією, кермувальник однієї з автівок вирішив розвернутися, а решта - не встигли зреагувати на маневр.

Після масової трощі одного з водіїв довелося визволяти із салону, бо його затисло конструкціями понівеченої автівки.

Рух жвавою магістраллю було паралізовано.

Чи знадобилася комусь із учасників аварії медична допомога, достеменно невідомо.

Новини Києва: у районі Солом`янської площі сталася аварія з одразу чотирма легковиками

Нагадаємо, п’яний водій Dacia Logan спровокував аварію на вул. Березняківській у Києві. Його машина вилетіла з прилеглої вулиці і протаранила Volkswagen. Кермувальника Volkswagen забрали до лікарні.

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