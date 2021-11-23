Масштабна автотроща у Києві: в районі Солом'янської площі не розминулися чотири автівки

Одного з водіїв довелося визволяти із салону, бо його затисло конструкціями понівеченої автівки.
У Києві сталася масштабна автотроща.
У районі Солом'янської площі не розминулися одразу чотири легковики.
Про це повідомляє "ТСН. Ранок" за 23 листопада.
За попередньою інформацією, кермувальник однієї з автівок вирішив розвернутися, а решта - не встигли зреагувати на маневр.
Після масової трощі одного з водіїв довелося визволяти із салону, бо його затисло конструкціями понівеченої автівки.
Рух жвавою магістраллю було паралізовано.
Чи знадобилася комусь із учасників аварії медична допомога, достеменно невідомо.
Нагадаємо, п’яний водій Dacia Logan спровокував аварію на вул. Березняківській у Києві. Його машина вилетіла з прилеглої вулиці і протаранила Volkswagen. Кермувальника Volkswagen забрали до лікарні.
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