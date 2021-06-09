Масштабна автотроща у Києві за участю автобусів: подробиці події і стан постраждалих

Проте був і третій учасник подій.

У Мережі з'явилися кадри розтрощених двох пасажирських автобусів після ДТП і пасажирів, які скупчилися довкола них.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Подія сталася біля центрального автовокзалу. Як стало відомо журналісту ТСН Антону Страшку, учасників ДТП троє, два пасажирські автобуси і фургон із морозивом. Саме він зупинився у правій смузі біля виїзду із вокзалу, щоб пропустити один із автобусів, який саме виїздив. В цей час у фургон на швидкості врізався міський автобус, який був заповнений людьми. Від удару фургон зачепив автобус, який пропускав, у ньому пасажирів не було, а лише двоє водіїв. Вони не постраждали.

Транспорти зазнали пошкоджень, особливо міський автобус, його передня частина розтрощена, а двері взагалі випали. Під час аварії постраждав 62-річний пасажир, він доправлений до лікарні, але як запевняють медики, загрози його життю немає.

Рух на цій ділянці ускладнений, проводяться слідчі дії.

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