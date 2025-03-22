Масштабна "будівельна піраміда" у Києві: як скандальний бізнесмен "кинув" 15 тисяч інвесторів

Скандального забудовника Анатолія Войцеховського екстрадували до України. Він ошукав інвесторів із сорока двох новобудов Києва і втік за кордон.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Як Войцеховський будував свої скандальні житлові комплекси

Анатолій Войцеховський був за кордоном. Спочатку, нібито, у Росії. Потім його бачили у Відні та Парижі, а затримали в Іспанії. Загалом 9 років - шість з яких він ховався, а потім ще три судився в Іспанії у справі про екстрадицію. Двічі його відпускали.

Скандальний забудовник на початку двотисячних створив найбільшу будівельну піраміду в Україні. П'ятнадцять тисяч ошуканих інвесторів і сорок два недобудованих житлових комплекси. І це лише у столиці. Його затримали ще у 2015 році. Тоді було відкрито із десяток кримінальних проваджень: шахрайство, ухилення від сплати податків та самовільне зайняття земельних ділянок. За рік ці справи спрямували до суду із обвинувальними актами. Йому загрожувало до двадцяти років тюрми.

Затримання Войцеховського

На початку цього тижня в пункті перетину "Краківець - Корчова" затриманого оформлюють прикордонники і знову передають поліції. За лічені години Войцеховський вже в Печерському суді, який ухвалює рішення про його арешт - тримання під вартою, але з альтернативою застави.

Попри велику кількість кримінальних проваджень, наразі у втікача Войцеховського в Україні лише одне, за яким його і видало Королівство Іспанії - провадження, яке стосується тільки одного епізоду будівництва ЖК "Науковий" - про незаконне заволодіння майном.

"На початку двотисячних на цьому місці були корпуси Державного науково-дослідного і проєктно-конструкторського інституту інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні. Войцеховський зголосився їх відремонтувати. Щойно угоду уклали – на місці НДІ почали зводити дві 27-поверхові свічки. Відповідно і назва ЖК "Науковий". Квартири продавали за ціною, наполовину нижчою від ринкової: 500 доларів за квадрат. За лічені тижні все житло було розпродано", - каже кореспондент ТСН.

У 2017 роботи тут зупинились. Тоді перша черга була готова на 75%, друга на 20%. Знаки, що попереджають про "будівельні роботи" - тут висять і досі. Він не введений в експлуатацію але майже повністю заселений. Жителі платять комерційні тарифи на комуналку. Квартири переважно здаються.

Поки ми знімали будинок, до ТСН підійшов невідомий чоловік, заявив, що він головний у цьому ЖК. Все навколо назвав приватною територією. І повідомив - ЖК намагаються добудувати мешканці власним коштом і ввести його в експлуатацію.

Ще один ЖК Войцеховського називається "Панорама-сіті". Він став відомим ще на етапі будівництва, адже зводили його у безпосередній близькості до інституту ядерних досліджень, і його ядерного реактора "ВВР – М", як і інші сорок ЖК, за однією схемою - земля не оформлена, потенційним покупцям розповідають про комфортабельне житло, збирають з них кошти і будівництво зупиняють.

Дорога електрика та опалення на дровах

Пані Валентина називає себе обманутим інвестором. Замість розвиненої інфраструктури та комфортного життя, отримала квартиру в будинку без комунікацій. І зведеному в кращому разі на половину.

За майже десять років після втечі Войцеховського – жителі власними силами добудували три секції. Ще одна – на стадії котловану. Зараз там котельня. Уявіть - двадцяти п’яти поверховий будинок з опаленням на дровах. А ще ці люди платять по одинадцять гривень за кіловат електроенергії, а їхня каналізація йде у дощовий злив. Місто про проблеми знає, але не реагує.

Мешканці цього ЖК продовжують судитися з містом. П’ять років тому, суд визнав недбалість КМДА і зобов’язав

добудувати цей житловий комплекс. Місто рішення суду не виконало, тож мешканці звернулись у Європейський суд із прав людини. І їхнє звернення прийнято.

Колишній радник мера Кличка Максим Бахматов каже, що місто і далі буде ігнорувати проблеми жителів у недобудованих ЖК. Він згадує, що лише за останні 15 років тут провернули понад 5 будівельних пірамід, із тисячами вкладників, яких обманули. Місто знало про ці незаконні забудови, але ніяк не реагувало. Нині Бахматов, вже як громадський активіст каже - сьогодні Київ має ресурси, щоб виправити ситуацію.

"Ресурсів в Києві дуже багато. На сьогоднішній день буде бюджет цього року десь 100 млрд. На минулий рік, на грудень, вони не використали 14 млрд. Щоб ви розуміли, Київ не використав 14 мільярдів, а це є бюджет Дніпропетровська або всього Львова за рік", - каже активіст.

Що ж стосується Войцеховського, то в Офісі генерального прокурора наново збирають документи кримінальних проваджень 2014-2015 років. Їх направлять іспанським правоохоронцям. Ті мають вивчити матеріали, і якщо доказів буде достатньо, вони дадуть дозвіл нашим прокурорам та суддям працювати і щодо інших епізодів злочинної діяльності забудовника.

Анатолій Войцеховський

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