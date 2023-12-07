Масштабна ДТП на Харківщині: шестеро загиблих, тіла людей вирізали з автівок

Шість загиблих, ще 5 важко поранено – так закінчилася моторошна аварія на Харківщині.

На Харківщині відразу три автівки розбилися, у машинах було багато людей, є загиблі та поранені.

Детальніше про жахливу ДТП, йдетья в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

ДТП сталася вранці 7 грудня на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району. Там зіткнулося відразу три автомобілі: Nissan Primastar, вантажівки TATRA та Mitsubishi. За справу взялася поліція, хто винний в аварії, поки невідомо.

"За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять огляд місця події. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінального кодексу України. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються", – зазначили у поліції.

На місці події працювали і рятувальники. Їм довелося вирізати потерпілих та тіла загиблих з автівки. Усіх, хто вижив в цій страшній ДТП, наразі рятують медики.

Аварій на Харківщині стало більше

Останнім часом ДТП на Харківщині почастішали.

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22 листопада невідомий збив двох військових, які стояли на узбіччі і втік з місця трагедії. Один постраждалий загинув на місці ДТП, другий, не приходячи до тями, помер у лікарні через кілька днів після аварії. Можна припустити, що одного з хлопців був шанс на порятунок, але винуватець не надав потерпілим першої медичної допомоги. Кілька днів чоловіка розшукувала поліція.

"Працівники управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативники відділення поліції № 2 Богодухівського РВП встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців", – зазначили у поліції.

Наразі його затримано. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Тепер хлопцю загрожує до 10 років в’язниці.

ДТП у Куп’янському районі

А вже 24 листопада правоохоронці повідомили про нову аварію, тепер у Куп’янському районі, там у ДТП потрапив автобус із пасажирами. Одна людина від отриманих травм загинула на місці, ще 17 травмувалися. Поліція назвала причини трагедії.

"За попередніми даними, водій автомобіля Toyota виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом Volkswagen під керуванням 56-річного чоловіка. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. Його пасажир з травмами був госпіталізований до лікарні", – кажуть правоохоронці.

Що каже статистика?

У поліції постійно наголошують про необхідність дотримання правил дорожнього руху, але часто водії нехтують цим. Правоохоронці навели і статистику: лише за 10 місяців 2023 року в Україні зареєстрували понад 19 тисяч 700 аварій на дорогах, унаслідок яких загинули 2492 людини, а 24 774 – травмувалися.

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Тіла людей вирізали з автівок! Масштабна ДТП в Україні: багато загиблих!