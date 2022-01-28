Масштабна ДТП у Львові: мікроавтобус з пасажирами протаранив чотири автівки і перекинувся 

Водій сказав, що у нього відмовили гальма.
Восьмеро людей постраждало в масштабній аварії у Львові. Там зіткнулися одразу чотири машини, серед них - поліцейське авто, у якому їхали копи та затримані.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 січня.
Момент зіткнення потрапив на відеореєстратори. Там видно, як на вулицю з однобічним рухом зустрічною на швидкості вилітає мікроавтобус. Він таранить автомобілі і від удару перекидається на бік.
Відомо, що мікроавтобус віз з Карпат до Львова десятьох пасажирів - троє з них зазнали травм. За інформацією медиків, постраждали також водій одного з легковиків, і троє поліцейських та затриманий, що перебували в службовому авто.
Через аварію рух на ділянці дороги три години був заблокований. Попередньо відомо: усі водії тверезі. Кермувальник мікроавтобуса каже, що в нього нібито відмовили гальма.
Нагадаємо, у Києві на проспекті Науки сталася масштабна ДТП за участі п'яти автомобілів, зокрема автомобіля інкасаторів.
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