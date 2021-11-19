Масштабна ДТП у Запоріжжі: від удару у маршрутки зім'яло передню частину, біля місця аварії – досі серветки та бинти

Масштабна ДТП у Запоріжжі: від удару у маршрутки зім'яло передню частину, біля місця аварії – досі серветки та бинти

Чому водій маршрутки за нормальної погоди і дорожніх умов врізався у фуру - з'ясовують правоохоронці.

Велика аварія сталася у Запоріжжі. Там на околиці міста маршрутка з пасажирами врізалася у причіп фури. Травмувалися шестеро людей. Троє із них тяжко. Постраждав і водій буса. Правоохоронці досі не можуть його допитати - не дозволяють лікарі.

Про це 19 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

ДТП трапилась близько шостої години ранку на Південному шосе. В маршрутці їхали пасажири з передмістя – більшість з них прямували на ранкову зміну на заводи.

Обабіч жвавої дороги припарковані вантажівки – по обидва боки тут складські приміщення. Саме в одну з таких фур, що стояла, і влетів мікроавтобус. Від удару в маршрутки зім'яло всю передню частину. Водія та ще двох пасажирів довелося вирізати із понівеченого салону за допомогою спеціального обладнання.

Біля місця аварії – досі серветки та бинти. Першу допомогу пасажирам медики надали на місці. До Центру медицини катастроф доправили шістьох, - серед них – і водія маршрутки.

Трьом травмованим дозволили лікуватися удома - після обробки численних саден та забоїв їх відпустили з лікарні. Іще трьох – тяжких – рятують у стаціонарі.

Чому водій маршрутки за нормальної погоди і дорожніх умов врізався у фуру - з'ясовують правоохоронці. Допитати його слідчим поки не вдалося – до 33-річного кермувальника не допускають лікарі, адже він у тяжкому стані.

У поліції зазначають, що за кермом він перебував у тверезому стані. Причина ДТП з'ясовується у рамках відкритого кримінального провадження.

Новини Запоріжжя: у ДТП за участю маршрутки та фури травмувалися шестеро людей

Своєю чергою перевізник переконує – у водія не було проблем зі здоров'ям . А перед виїздом на лінію він пройшов обов'язковий медичний огляд. Постраждалим в ДТП обіцяють грошову підтримку – і від транспортної компанії, і від страхової.

Як кажуть лікарі, постраждалі проведуть в лікарні щонайменше кілька тижнів. Кермувальнику загрожує штраф та позбавлення водійських прав. За попередніми висновками експертів, він банально втратив пильність під час руху.

Нагадаємо:

У Києві на проспекті Маяковського маршрутка протаранила таксі. ДТП сталася на перетині з вулицею Закревського. До лікарні потрапила пасажирка таксі: жінка не була пристебнута та вдарилася головою.

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