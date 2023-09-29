Масштабна хвилина мовчання в Україні: чому це важливо та яке місто щодня зупиняється, щоб вшанувати загиблих

1 жовтня, на Покрови, в День захисників і захисниць України, кожному громадянинові - у великому місті і в маленькому селі, запропонують вшанувати подвиг героїв хвилиною мовчання. Такий ритуал у нас є і зараз. Та 1 жовтня має стати особливим днем, коли вся Україна вшанує тих, хто захищає нас від російського окупанта.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

У Чернівцях щодня вшановують загиблих захисників

У Чернівцях кожного дня о 9:00 шикуються поліцейські, перехожі зупиняються. Люди виходять із офісів, дзвонять дзвони. Чернівці чи не єдиний обласний центр, який зробив таке вшанування героїв щоденним. І для містян - це не рутина. Хтось згадує незнайомих героїв, у когось в родині сталося горе.

Хвилина мовчання у Чернівцях

"Доволі часто приходять цілими сім'ями, родинами і проуч біля нас зупиняються. І люди плачуть, ми розуміємо, що вони імовірно втратили найрідніших", - каже керівник управління Патрульної поліції в Чернівецькій області Олег Йосипів.

Така традиція у місті від березня минулого року.

У Чернівцях щодня о 9:00 місто зупиняється та вшановує загиблих українців

Звідки пішла традиція вшановувати жертв війни хвилиною мовчання

Хвилину мовчання, як прояв шани і скорботи, ще століття тому запропонував австралійський журналіст після закінчення ще Першої світової війни.

До 2022-го року у Міністерстві оборони України була традиція - щодня бити у дзвін і називали кожне прізвище загиблого. Та з початком повномасштабного вторгнення цей ритуал призупинили та хвилина мовчання є щодня у загальнонаціональному марафоні о 9-тій ранку.

День захисників і захисниць України - нерозривний із церковним святом Покрови. Тепер це 1 жовтня. Козаки шанували захист Божої матері. Через століття це також актуальне.

"Сьогодні Україна особливо потребує захисту Божої матері і ми бачимо, що цей покров розпростертий над усією Україною. Бо ми встояли, ми зберегли нашу незалежність і ми рухаємось далі", - каже протоієрей ПЦУ Михайло Омелян.

Хвилина, коли Україна зупиниться заради пам’яті загиблих у війні: 1 жовтня о 9:00 - особливий час

Для християн хвилина мовчання - це та ж сама тиха молитва, так в Україні завжди вшановували померлих. У вільній для віросповідань Україні - у будь-якій релігії є свої традиції пошани героїв. Але ця загальнонаціональна хвилина мовчання - буде спільною для всіх людей.

Кияни на вулиці кажуть, що це важливо, як для живих, так і для тих, кого забрала війна Росії проти України.

І так разом Україна наблизиться до Перемоги. І буде ще одна, але найголовніша хвилина, як після Другої світової війни - перша хвилина миру.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що в День захисників і захисниць України, 1 жовтня, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.

Також 14 липня Верховна Рада змінила дати деяких свят. Зокрема, День захисників і захисниць України офіційно відзначатиметься 1 жовтня, а не 14 жовтня.

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