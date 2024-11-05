Масштабна мобілізація в Україні: чи можуть призвати до 500 тисяч людей і де їх шукатимуть

Через складну ситуацію на фронті Україна потребує залучення великої кількості військових. Знову заговорили про мобілізацію жінок та студентів. Ба більше, в Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства. В свою чергу мобілізаційна система потребує кардинальних змін просто зараз, запевняють військові.

Всі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Посилення мобілізації

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб – від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України це було 13-те рішення Верховної Ради.

Наразі в Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, тепер ТЦК обмінюватимуться даними з низкою правоохоронних структур та навіть спецслужбами, які мають більше методів для пошуку тих, хто не виконав вимоги законодавства.

У коментарі для ТСН.ua адвокат Роман Сімутін розповів, що тепер можливі такі ситуації, коли людину зупиняють за порушення правил дорожнього руху, перевіряють за відповідними базами та знаходять інформацію, що водій порушив правила військового обліку. Навіть якщо поліцейський буде стояти та перевіряти без працівників ТЦК.

Варто додати, сухопутні війська видали директиву, що чоловіки від 50 до 60 років, які до цього підлягали мобілізації, можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генштабу. За словами нардепа Федора Веніславського, після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп запевнив, що це рішення – загальна позиція військового керівництва.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування. У Сухопутних військах так прокоментували цю інформацію.

"Зазначені рішення ухвалені, зокрема, з метою зниження суспільної напруженості, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування."

Також Верховна Рада остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років.

Потрібно мобілізувати 500 тисяч людей

Однак, до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Таку гучну заяву зробив народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих двохсот тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але, на його думку, це недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 2023 року ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням.

Також читайте Мобілізація студентів в листопаді: кому можуть видати повістку

"З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все-таки більше погоджуюся з ним і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо."

Як розповів командир бригади "Чорний ліс" Олександр Попов, люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити – захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам.

"Війна – це дуже складно. Вона не любить м'якості. Тому коли ви говорите, "примусова мобілізація", задаюся питанням: а яка вона ще може бути?.. Добровільна?.. Я взагалі не розумію, як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію. В моєму світі чоловік, як такий, асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього і не може себе захистити."

Мобілізація жінок

Очільниця волонтерського проєкту "Victory drones” Марія Берлінська вважає, що жінки повинні підготуватися до оборони. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю спецкореспондентці ТСН.ua Наталі Нагорній. На її думку, таке непопулярне рішення, як масова й обов'язкова мобілізація жінок під час війни, має бути ухвалено, адже це необхідно для збереження України.

Варто зазначити, що екскомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж не виключає мобілізації жінок в Україні. Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні:

"Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми, напевно, зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому – повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася 1939 року, але іншими шляхами, не призиваючи українських жінок."

Мобілізація студентів в листопаді

Нагадаю, що в Україні більшість учнів вищих навчальних закладів мають відстрочку від мобілізації. Втім, є певні винятки. Деякі студенти у листопаді можуть отримати повістку і потрапити на фронт. Подробиці про мобілізацію студентів розповів колишній нардеп, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко. За його словами, чоловіки-студенти мають відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняються від призову всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти.

Відстрочка для студентів не надається автоматично. Щоб скористатись таким правом, потрібно подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо не повідомити ТЦК, то чоловік вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку.

“Не отримають відстрочку студенти, які навчаються на вечірній або заочній формі; здобувають не першу вищу освіту; здобувають освіту, нижчу за наявну; відмовляються проходити загальновійськову підготовку.”

Пилипенко наголосив, що особи віком від 18 до 25 років не можуть бути мобілізовані. Таких громадян можуть мобілізувати лише за згодою, після надання якої підписується контракт. Але це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність. Таких людей закон дає право мобілізувати.

Мобілізація неефективна

Однак, зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна. Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

За його словами, так звані “ухилянти” не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію.

Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові й волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, а й здоровʼя матиме найкраще страхування.

У його бригаді “Рубіж” в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном.

Нагадаємо, днями заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився про рейди ТЦК.

Читайте також: