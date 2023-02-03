Масштабна наступальна операція Путіна на Україну: експерт розповів, як вона розпочнеться

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що під час масштабної наступальної операції РФ будуть використані зовсім інші ресурси та застосована інша тактика, ніж зараз на сході. Передусім, під час нової атаки будуть задіяні танкові, мотострілецькі підрозділи та інші.

Про це Коваленко повідомив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Коментуючи активізацію бойових дій на сході, він наголосив, що це не підготовка до нової наступальної операції. Окупанти виконують ті ж завдання, які стояли перед ними раніше.

"Біля Мар'янки постійно точилися бої, а Авдіївку окупанти уже 9 років намагаються захопити. Біля Вугледара досить інтенсивні бойові дії відбувалися у листопаді 2022 року. Зараз ми спостерігаємо ту саму ситуацію, тільки з'явилося більше ресурсів та ПВК "Патріот" (ПВК міністра оборони РФ Сергія Шойгу - ред.). Вона також бере участь у штурмових діях, але поки її більша частина - у резерві. Зараз ми можемо констатувати активізацію дій, але назвати це розвідку боєм - ні. Вони виконують ті завдання, які виконували місяць, пів року, роки назад. Це підвищення активності бойових дій викликане тим, що Путіну потрібно демонструватия кісь результати, бо якщо ми кажемо про Соледар, то хіба хтось може сказати, що Путін залишився задоволеним після того, як він його тримав, як якусь епічну перемогу. Від "Києва за три дні" до Соледара за 2 місяці. Це зовсім інші масштаби та показники", - сказав експерт.

Коваленко впевнений, що російським військовим не під силу захопити усю Донецьку область, як того хоче і наказує Путін. Він пояснює, що в окупаційної армії не вистачить на це ресурсів.

"Якщо ми кажемо саме про якусь масштабну наступальну операцію, то я не можу розцінювати, що те, що відбувається на Донецькому плацдармі, саме такою операцією. Коли вона розпочнеться, тоді будуть задіяти зовсім інші ресурси, інша наступальна тактика. Передусім, будуть задіяні великі танкові, мотострілецькі підрозділи і так далі. Тобто буде інша технічна складова. На мою думку, вони не мають сил, що реалізувати те завдання, яке перед ними поставив Путін - захопити Донецьку область в адміністративних межах", - підсумував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але зазнають великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

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