ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

Масштабна пожежа під Львовом: горять склади, небо затягнуло димом

Під Львовом спалахнула масштабна пожежа. Загоряння сталося у складській будівлі.

Автори публікації
Софія Бригадир, Олександр Марущак
Пожежа під Львовом 26 березня

Пожежа під Львовом 26 березня / © ДСНС

На околиці Львова поблизу Солонки сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, над місцем займання піднімається густий чорний дим.

Про інцидент повідомляють місцеві ЗМІ. У ДСНС Львівської області також надали коментар щодо ситуації для ТСН.ua.

Як повідомляють у соцмережах, полум’я швидко поширюється, і його складно стримати. Місцеві мешканці радять одне одному зачиняти вікна через сильне задимлення.

У ДСНС Львівської області ТСН.ua підтвердили, що займання сталося у складській будівлі. На місце події виїхали рятувальники, триває ліквідація пожежі.

«Вогонь спалахнув у складській будівлі. До місця події виїхали рятувальники. Триває ліквідація займання. Інформація про постраждалих наразі відсутня», — зазначили в ДСНС.

У мережі також зазначають, що існує загроза поширення вогню на сусідні споруди. Водночас рятувальники запевняють, що роблять усе можливе, щоб загасити пожежу.

«Більш детальніша інформація буде згодом», — додали рятувальники.

Нагадаємо, 26 березня пожежа спалахнула й на правому березі Києва. За попередніми даними, вогонь охопив об’єкти у промисловій зоні поблизу Корчуватого.

Дата публікації
Кількість переглядів
479
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie