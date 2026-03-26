Масштабна пожежа під Львовом: горять склади, небо затягнуло димом
Під Львовом спалахнула масштабна пожежа. Загоряння сталося у складській будівлі.
На околиці Львова поблизу Солонки сталася масштабна пожежа. За словами очевидців, над місцем займання піднімається густий чорний дим.
Про інцидент повідомляють місцеві ЗМІ. У ДСНС Львівської області також надали коментар щодо ситуації для ТСН.ua.
Як повідомляють у соцмережах, полум’я швидко поширюється, і його складно стримати. Місцеві мешканці радять одне одному зачиняти вікна через сильне задимлення.
У ДСНС Львівської області ТСН.ua підтвердили, що займання сталося у складській будівлі. На місце події виїхали рятувальники, триває ліквідація пожежі.
«Вогонь спалахнув у складській будівлі. До місця події виїхали рятувальники. Триває ліквідація займання. Інформація про постраждалих наразі відсутня», — зазначили в ДСНС.
У мережі також зазначають, що існує загроза поширення вогню на сусідні споруди. Водночас рятувальники запевняють, що роблять усе можливе, щоб загасити пожежу.
«Більш детальніша інформація буде згодом», — додали рятувальники.
Нагадаємо, 26 березня пожежа спалахнула й на правому березі Києва. За попередніми даними, вогонь охопив об’єкти у промисловій зоні поблизу Корчуватого.