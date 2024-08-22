Масштабна пожежа у Білій Церкві: рятувальники розповіли подробиці (фото)

У ДСНС Київської області розповіли подробиці масштабної пожежі у Білій Церкві, де зайнялося складське приміщення, у якому могли зберігатися піротехнічні засоби.

"Пожежа спалахнула в складському приміщені, його площа 300 квадратних метрів. Зараз на місці працюють рятувальні підрозділи. До ліквідації вогню залучені п'ять одиниць спецтехніки та майже 40 рятувальників. Ліквідація пожежі триває", – розповіли ТСН.ua в ДСНС Київської області.

Там додають, що є загроза розповсюдження вогню на складські будівлі, які розташовані поруч.

Пожежа у Білій Церкві / Фото: ДСНС Київської області

"Поки перекидання вогню немає. Але складність гасіння вогню полягає в тому, що складські приміщення розташовані впритул одне до одного. Горить один склад, за попередніми даними, у ньому могли зберігатися піротехнічні вироби – чуємо характерні вибухи. Що саме зберігалось на складі, з’ясується після ліквідації пожежі", – додають обласні рятувальники.

Пожежа у Білій Церкві / Фото: ДСНС Київської області

О 19:02 пожежу ліквідували на площі 300 кв. м. За попередніми даними, постраждала одна особа.

У Білій Церкві виникла пожежа на складі з феєрверками

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