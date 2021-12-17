Масштабна пожежа у Рівному: складські приміщення гасили майже 6 годин

Масштабна пожежа у Рівному: складські приміщення гасили майже 6 годин

Жертв та постраждалих немає.

П'ять з половиною годин гасили складські приміщення у середмісті Рівного.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 17 грудня.

Працювало тридцятеро рятувальників. Спалахнуло на 200 квадратних метрах. Ускладнювало гасіння те, що будівля обшита пінопластом, який миттю займався, а на складах були будматеріали та взуття.

Від перекидання полум’я, зокрема, рятували і будівлі поруч. Повністю вдалося загасити пожежу аж за чверть доби. Жертв та постраждалих немає. Збитки та причини пожежі встановлюють.

Новини Рівного: у середмісті 30 рятувальників гасили складські приміщення

Нагадаємо, що у Лубнах під час пожежі загинула півторарічна дитина, яку залишили вдома саму.

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