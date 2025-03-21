Масштабна пожежа в аеропорту "Хітроу" у Лондоні: чи є там російський слід

У Лондоні в міжнародному аеропорту "Хітроу" сталась пожежа. Безпекові спеціалісти обговорюють можливість російського сліду, однак офіційної інформації поки що немає.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Нас повідомили про пожежу на високовольтному трансформаторі біля аеропорту "Хітроу". Вогонь охопив трансформатор, що містив 25 тисяч літрів охолоджувальної рідини, яка повністю спалахнула. Це створило надзвичайно серйозну загрозу, адже високовольтна установка досі перебувала під напругою", - каже заступник комісара пожежного управління Лондона Джонатан Сміт.

Тисяча триста скасованих перельотів. Зіпсовані плани у майже 300 тисяч пасажирів. Когось перенаправляють в інші аеропорти - за тисячу кілометрів від точки призначення. "Хітроу" - паралізований принаймні до кінця цієї доби.

"Ми поверталися додому. Звідси, з Риму, мали летіти до Лондона - в "Хітроу", а звідти до Техасу. Нас зареєстрували, ми стали чекати на літак - аж рейс затримують. І нічого нам не кажуть. Три години, чотири години, і жодної інформації. Тепер кажуть, немає жодних доступних рейсів. Хтозна, як надовго ми тут", - каже пасажирка з Техасу Блер Батлер.

Трансформаторна станція горить досі. Ще напередодні потужний збій, викликаний пожежею, знеструмив 67 тисяч осель навколо, їх поступово повертають до мережі. Слідство в закритому аеропорту і навколо нього веде контртерористична поліція. Не виключають поки що - нічого.

Пожежа у Британії

"Поки що ми не знаємо, що стало причиною займання. Це вочевидь безпрецедентна ситуація. Ми хочемо з'ясувати її причини і винести з неї всі можливі уроки", - каже міністр енергетики Великої Британії Ед Міліберд.

Безпекова аналітикиня британського телеканалу Sky News Дебора Хейнс пише: "Всі, хто стежить за російськими неконвенційними атаками на Європу зараз цікавляться, чи не став аеропорт Хітроу черговою мішенню".

Агенція Associated Press викладає мапу російських диверсій - загалом, йдеться про 59 доведених інцидентів на території Європи, відповідальність за які покладають на Росію, Білорусь чи пов'язані з ними структури. Направду їх куди більше.

"Випадки в рамках ймовірних підривних дій варіюються: від набивання вихлопних труб автомобілів монтажною піною в Німеччині до змови з метою закладення вибухових пристроїв у вантажні літаки. Associated Press переглянув сотні інцидентів, які, ймовірно, пов’язані з Росією. Іноді важко остаточно довести причетність Москви", - каже Емма Борроуз, журналістка Associated Press.

В агенції пояснили: підготувало мапу, щоби підкреслити масштаб російської кампанії у момент, коли підтримка України з боку США є непевною, а європейці сумніваються в надійності Вашингтона як партнера. Утім досі британські чиновники ніяк не коментують питання, вважати пожежу на "Хітроу" диверсією, чи ні.

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