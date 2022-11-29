Масштабна реконструкція: на що перетворять знищений Росією харківський ринок Барабашова

У Харкові реконструюють відомий ринок Барабашова. Там будуватимуть єдиний торгівельний комплекс із зонами для відпочинку. Місцева влада запевняє, що на кількість робочих місць реконструкція не вплине. Внаслідок російських обстрілів чверть торгових об'єктів на ринку зруйнована. Тож поки що підприємці облаштували робочі місця на руїнах.

Як працює ринок зараз і яким стане після реконструкції, розповіли в ефірі ТСН.

У це важко повірити, але 8 місяців тому тут були довжелезні ряди одягу та електротоварів. Російські обстріли знищили усе - залишки павільйонів довелось демонтувати.

"Ось на цьому місці торгую, скільки Барабашова - 20 років. Стоїмо на руїнах, просто на руїнах, щоб людям дарувати радість, щоб життя продовжувалося, попереду Новий рік. Усі вони розбірні (ред. - ялинки). Навпіл розбирається, упаковка - коробочок. Хрестовина розбирається", - говорить продавець ялинок Ігор Шишкін, який торгує новорічними красунями на згарищі.

Домашній посуд продає пані Ганна. Жінка відновила свій бізнес лише у червні. Її робоче місце дивом вціліло, але навпроти вщент випалені під час прильотів павільйони.

До війни на Барабашова працювали майже 60 тисяч підприємців. Нині вшестеро менше. Багато хто виїхав, під час обстрілів втратив товар та ятки. Найбільших руйнувань Барабашове зазнав під час обстрілу 17 березня. Через вітряну погоду полум'я після російських прильотів неможливо було загасити кілька днів.

Після перших ударів підприємці побігли рятувати товар, утім окупанти накрили ринок артилерією вдруге.

"Почули вибухи, побачили дим. І природно ми помчали туди на наш майданчик. Бачили початок і потрапили під другу хвилю. На другу хвилю накрило велику кількість людей. У мене був удар у спину, у мене була контузія, струс мозку. У мене шрам досі на обличчі. Слава Богу, що так", - згадує підприємиця Ірина Денисова.

Від початку війни ринок обстрілювали з десяток разів. Загалом тут п'ятеро загинули, поранення дістали два десятки людей. Обстрілами знищено чверть яток. Втім, попри все, від червня ринок потроху почав оживати. Виторг є навіть посеред руїн. З кожним днем продавців та покупців більшає. Тож у мерії заговорили про реконструкцію ринку.

"Торговий центр, який передбачатиме дитячі майданчики, фудзони, прогулянкові зони. Євелика кількість об'єктів, що становить там 1 кв. метр. Плануємо перемістити їх у єдиний великий комплекс", - ділиться планами президент концерну "Авек" Андрій Вінаков.

Наразі фахівці розробляють план майбутньої реконструкції. Вона не зменшить кількість робочих місць, запевняє міський голова.

"Це ні в якому разі не значить, що там буде скорочення робочих місць для підприємців. Але там з'являться сучасні торгові місця, обладнані згідно з європейськими нормами", - обіцяє мер Харкова Ігор Терехов.

Самі ж підприємці радіти не поспішають. Хвилюються, щоб оренда в новому комплексі їм була по кишені.

Фінансуватимуть реконструкцію за рахунок адміністрації ринку та інвесторів. Точної вартості ще немає, але відомо, що відновлення коштуватиме десятки мільйонів доларів. Будівельні роботи планують почати наступного року.