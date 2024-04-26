Масштабна схема, що шокує: прикордонники випустили за кордон сотні військовозобов'язаних

Знайшлися чоловіки, які після отримання таких послуг від прикордонників, усе таки повернулися до України.

Прикордонники вчудили на Волині. Двох місцевих вартових кордону звинувачують у переправленні за межі країни понад 200 ухилянтів.

Як волинським прикордонникам вдавалося непомітно сприяти виїзду чоловіків за кордон, на якому пункті пропуску працювали підозрювані і що їм загрожує – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

Прикордонники "кришували" ухилянтів

На третьому році війни, коли вся країна гуде від обговорень, а громадяни сваряться щодо мобілізації, почути цю новину – це просто якийсь сюрреалізм. Але ні, це правда! У Державному бюро розслідувань заявили, що викрили двох працівників Держприкордонслужби на Волині, які сприяли втечі з країни щонайменше 170 чоловіків призовного віку.

Підозрюють у злочині двох прикордонників: головного сержанта та молодшого інспектора ДПСУ, які працювали у пункті пропуску "Устилуг". У судовій ухвалі Личаківського районного суду Львова повідомляється, що насправді ухилянтів могло бути й більше:

"Згідно з матеріалами справи, військовозобов'язані перетинали пункт пропуску на легкових автомобілях, а прикордонники не вносили інформації про це у базу даних. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що з липня по вересень 2022 року інспектори незаконно пропустили 207 чоловіків призовного віку".

Є у тексті цієї ухвали і інша неочікувана, але дуже цікава деталь:

"В теперішній час відомо, що на територію України повернулись двоє осіб, які у вищезазначений незаконний спосіб перетнули державний кордон України".

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Ухилянти повернулись?

З цього місця детальніше. Тож, як стверджується в ухвалі суду, знайшлися чоловіки, які після користування послугами прикордонників усе таки повернулися до України.

Один із них мешкає в Одеській області і навіть не зазнав за це жодного покарання. Білгород-Дністровський міськрайонний суд закрив його справу щодо незаконного перетину кордону через закінчення термінів давності. Другому чоловіку пощастило менше. Мешканець Закарпаття також повернувся на Батьківщину, але сухим з води вийти не зміг. Виноградівський районний суд виявився "жорсткішим" і зобов'язав порушника виплатити невеличкий штраф – 3400 грн.

Наразі слідчі ДБР намагаються дізнатися всі деталі цієї обурливої схеми, зокрема і прейскурант цих двох прикордонників. Для цього суд надав ДБРівцям доступ до пов’язаних зі справою документів та речей. Чи були затримані підозрювані прикордонники – наразі не відомо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Просто шок! Масштабна схема: прикордонники випустили за кордон сотні військовозобов'язаних!

Садити картоплю або воювати

Інша, але вже весела пов’язана з ухилянтом історія відбулася 20 квітня і також на Волині. "Я не народжений для війни", "Я вас туди не посилав" і т. д. вже у минулому. На дворі весна, тому і відмазки зовсім інші.

Так от. Там відбулося доволі цікаве судове засідання, яке потрапило в об’єктиви місцевих телевізійників. Прокурор, тобто сторона звинувачення, вимагала від суду посадити за ґрати аж на 3 роки чоловіка, який не приходив за повісткою до ТЦК. Цим чоловіком був мешканець села Копилля на Волині Сергій Шаук. У суді той чесно зізнався, що не йшов, бо не має на кого лишити матір:

"Я тоді не пішов. Хочу піти зараз, щоб не сісти. У мене мама хвора. Нікого не було вдома".

Ухилянт з Волині Сергій Шаук

Пані прокурор Оксана Яковлева виявилась непохитною і на доводи Сергія не повелась:

"Вважаю вирок суду першої інстанції в частині призначення реального покарання у виді трьох років позбавлення волі законним, мотивованим та обґрунтованим. Суд при призначенні покарання обґрунтовано врахував ступінь тяжкості вчиненого криміналього правопорушення. Зокрема, відповідно до ст. 12 ККУ, вказаний злочин належить до нетяжких злочинів. Окрім того, суд врахував суспільну небезпеку вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказаний злочин пов'язаний з ухиленням від проходження військової служби під час мобілізації в умовах воєнного стану".

Суддя ж виявився більш співчутливим і перепитав у Сергія, чи справді він готовий служити, і коли все ж таки з’явиться у своєму ТЦК та СП.

"Піду. Хоч би десять днів, щоб картоплю посадити, бо в мене вдома взагалі нікого немає. Я шкодую. Я винний. Я визнаю свою провину", – відповів чоловік.

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