Масштабне зіткнення на залізниці в Чехії: що відомо про смертельну аварію потяга, який їхав до Чопа

В аварії загинуло дві громадянки України.

Пізно ввечері 5 червня потяг "Прага-Кошице" чеської приватної компанії RegioJet зіштовхнувся з вантажним поїздом на території Чехії. До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп. Серед загиблих є дві громадянки України.

Детальніше про масштабну аварію на чеській залізниці - у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про зіткнення потягів

Залізнична аварія сталася близько опівночі на території Чехії, поблизу міста Пардубіце, біля станції Pardubice Centrum. Нічний експрес зіткнувся лоб у лоб із вантажним поїздом компанії ČD Cargo. Видання iDNES повідомляє, що, за даними пожежників, у експресі RegioJet перебувало 380 пасажирів. Перший вагон було повністю знищений. Товарний потяг складався з 21 вагона і був довжиною понад півкілометра.

Перший вагон за локомотивом експреса RegioJet зійшов з рейок і частково перекинувся. Вантажний поїзда перевозив карбід кальцію. Рятувальники кажуть, що його перші два вагони були порожні і це дозволило уникнути подальшої аварії.

Міністр транспорту Чехії Мартін Купка заявив, що поки зарано коментувати ймовірні причини зіткнення двох потягів, бо розслідування триває. Поліція відкрила справу за підозрою в необережному створенні небезпеки.

Через аварію рух на цій ділянці залізниці було зупинено на дев'ять годин. Рух на одній колії дозволили лише близько 8 ранку. Втім, проїзд досі обмежений. Попередньо, збитки оцінюють у 110 млн крон. Зокрема, 300 тис. становитиме вартість ремонту щойно модернізованої колії.

Що відомо про загиблих і потерпілих

За попередньою інформацією, аварія забрала життя чотирьох пасажирів потяга. До лікарень шпиталізували 27 осіб. Один машиніст не отримав серйозних травм, інший опинився у медзакладі.

"Чотири людини загинули внаслідок аварії. Троє отримали травми середньої тяжкості та близько двадцяти людей отримали легкі травми", - повідомив директор рятувальної служби Пардубіцького краю Ігор Паар, пишуть Novinky.cz.

В українському Міністерстві закордонних справ повідомили, що серед загиблих є українці - дві громадянки. Громадянство інших уточнюється. Наразі не відомо, чи є українці серед потерпілих.

Що кажуть в "Укрзалізниці"

Після аварії в "УЗ" заявили, що український перевізник тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками.

У компанії повідомили, що поїздах, які затримуються через аварію, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 - до Чопа. Зазначається, що потяг до Перемишля вже вирушив із Пардубіце. Він прямуватиме із затримкою до 10 годин.

Фото і відео наслідків аварії

Аварія на чеській залізниці забрала життя чотирьох осіб, зокрема двох громадян України.

Поїзд Прага-Кошице чеської приватної компанії RegioJet, що прямував до України, зіштовхнувся з вантажним.

У Чехії нічний експрес RegioJet зіткнувся лоб у лоб із вантажним поїздом компанії ČD Cargo

BREAKING: Trains collide in the Czech Republic. Casualties reported pic.twitter.com/vRBsYdKqRN — Quick News Alerts (@QuickNewsAlerts) June 5, 2024

Як повідомлялося, вночі чеський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним. Четверо людей загинули та ще десятки отримали поранення. Причина аварії встановлюється.

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