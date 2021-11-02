Масштабні аварії на Рівненщині: зранку дорогу не поділили два ваговози, а за кілька годин - перекинувся легковик

Масштабні аварії на Рівненщині: зранку дорогу не поділили два ваговози, а за кілька годин - перекинувся легковик

В обох аваріях жоден з водіїв не постраждав.

На Рівненщині на одній ділянці траси Київ-Чоп спочатку зіштовхнулися дві вантажівки, а за кілька годин на тому самому місці - і два легковики.

Про це 2 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, два ваговози не поділили дороги зранку. Попередньо відомо: одна вантажівка стояла на узбіччі з увімкненою аварійкою. У попутному напрямку їхала інша фура. Її кермувальник нібито задрімав, а коли розплющив очі, за кілька метрів побачив вантажівку. Начебто намагався уникнути зіткнення, однак зачепив ваговоз, машину відкинуло на дорогу і врешті у кювет, вона перекинулася. Уламки розкидало по обох смугах.

Згодом на тому самому місці сталась друга аварія, яку зняв відеореєстратор. Легковики рухались у попутному напрямку, раптом водій, що їхав позаду натиснув на газ, наздогнав авто попереду і від удару те перекинулось посеред траси.

В обох аваріях жоден з водіїв не постраждав. Поліцейські кажуть: це диво, бо кульбіти на дорозі машини виписували смертельно небезпечні.

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