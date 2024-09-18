Масштабні лісові пожежі на Київщині: яка там ситуація і чи покращилось повітря у столиці

На Київщині тривають лісові пожежі. Горять також уже кілька днів торфовища. Рятувальники цілодобово працюють аби ліквідувати стихію. В ДСНС кажуть: за минулу добу в області зафіксовано понад сотню осередків горіння, більшість - в екосистемах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

На Київщині вже четверту добу тривають пожежі, їх без зупинки ліквідовують рятувальники.

"Всі підрозділи залишаються на місці і працюють. Площа, де вогонь пройшов, 150 га. Проведено обвалування, трактори, інженерна техніка, щоб обмежити перекидання вогню. Загрози немає. Ситуація контрольована. Немає Розповсюдження диму. Чисте повітря", - каже речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

Вікторія Рубан

У ДСНС кажуть, що це дуже підступна пожежа, бо відкритого вогню немає, але під ногами пече і тліє. Там також зауважують, що зі слів місцевих, коли почалася пожежа, то відшукали палія, який палив сміття.

Рятувальники бачили що вогонь пішов саме від населеного пункту. Коли закінчиться, поліція буде зʼясовувати причини", - зазначає речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

У Києві ж почала поліпшуватися іякість повітря. Про це повідомили ТСН у КМДА. Хоч напередодні у столиці діоксид азоту місцями перевищував норму удвічі. Киянам радили менше перебувати на вулиці та зачиняти вікна. Повітря погіршилося через спеку та відсутність вітру, таке притаманне багатьом мегаполісам, кажуть спеціалісти. Лісові пожежі, які нині фіксують в Україні, відносно далеко від Києва і не впливають на якість повітря у столиці.

Нагадаємо, напередодні в Київській МВА попередили, що в кількох районах столиці може погіршитися якість повітря через лісову пожежу під Вишгородом.

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