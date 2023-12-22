Масштабні махінації і “справи на мільярди”: що відомо про гучний скандал через новий міст у Києві

Його кошторисна вартість збільшувалась кілька разів, він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчою спорудою в Україні.

Це будівництво називають будівництвом століття. І це дійсно так. Десятки років роботи, мільярди на це витратили і ось нарешті Подільсько-Воскресенський міст у Києві через Дніпро відкрили 1 грудня, але їздити ним зможе поки далеко не кожний, а тепер ще й на волі будуть не всі, бо накрали на цьому проєкті мільйони, хоча хотіли, мабуть, більше.

Подробиці про махінації розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Найдорожчий міст в країні

Його кошторисна вартість збільшувалась кілька разів, він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчою спорудою в Україні. Але “незабаром” — з такими словами мер столиці проїхався мостом і натякнув, що от-от це станеться.

Чому Кличко так тішиться?

І цей день настав. 1 грудня 2023 року Кличко похизувався, що будівництво завершено. Мера столиці, звісно, це неабияк тішить, адже добудувати цей міст хто тільки не обіцяв.

“Нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на об’єкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій”, — зазначив Кличко.

Чому так довго будували?

І ця споруда дійсно вражає. Мостовий перехід — двохярусний. На верхньому заплановані шість смуг для руху автотранспорту по три в один бік, на нижньому — дві колії майбутньої четвертої гілки метро зі станціями “Суднобудівна”, “Труханів острів” і “Затока Десенка”.

На правому березі міста естакада мосту починається від перетину вулиць Верхній/Нижній Вал та Набережно-Хрещатицької, далі перетинає Рибальський півострів, Труханів острів і, пройшовши через Русанівські сади, виходить на лівобережну частину Києва, де має йти двома гілками: одна — вулицею Бальзака на Троєщину, друга — проспектом Алішера Навої на Воскресенку, Райдужний, Північно-Броварський і Лісовий масиви.

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Але будівництво цього неймовірного мосту розпочалося ще в 1993 році. Проте зупинилося майже одразу через брак фінансування. Хоча до генерального плану Києва цю переправу внесли ще за часів СРСР у 1986 році. Два роки розробляли план і техніко-економічне обгрунтування, тоді проєкт оцінили в 40 млрд 701 млн купоно-карбованців. Побудувати міст хотіли за 9 років і вже у 2002 планували гучне відкриття, але в 1997-му роботи припинили знову ж таки, через важке фінансове становище столиці.

Тим не менш в жовтні 2010-го в експлуатацію здали першу чергу мосту. До 2017 року він начебто був збудований на 50%. За цей період кошторисна вартість робіт кілька разів збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щоразу залишалися обіцянками.

А щоб не перераховувати вам кожен рік, у якому виділялися все нові і нові суми, скажемо коротко — на все про все витратили майже 20 мільярдів. А тому не дивно, що міст став ласим шматочком для корупціонерів, тож розкажемо про найгучніші справи.

Правоохоронці з року в рік заявляли про масштабні схеми розкрадання, одну з яких зуміли вчасно зупинити у 2021 році. Тоді махінатори хотіли покласти в кишеню навіть не мільйони, а мільярди.

“Слідством встановлено, що між КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та ТОВ “Інвестиційно-будівельна компанія “Укрбуд” укладено договір щодо виконання проектних та вишукувальних робіт по об’єкту: “Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві” (Коригування).

У подальшому ТОВ “ІБК “Укрбуд” на умовах субпідряду залучило до виконання робіт ТОВ “Міжнародний проектний інститут”, яким фактично і здійснювались роботи з розробки проектної документації по об’єкту. Однак, переслідуючи мету привласнення понад 3 млрд гривень бюджетних коштів, з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без затвердженої експертним звітом проектної документації, невстановленими особами підроблено від імені ТОВ “Міжнародний проектний інститут” проектну документацію по об’єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП “Укрдержбудекспертиза”, — йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Міст просочений корупційними схемами

І таких справ прокурори та поліцейські відкривали кілька. Добудовою Подільського мосту цікавилось і Національне антикорупційне бюро, і Нацполіція, і Антимонопольний комітет. НАБУ відкривало провадження ще у червні 2017 року.

Фігурантами тоді виступали заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, ексдиректор “Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд” Роман Лісневський, та особи, афільовані з керівництвом фірми-генпідрядника. Також у вересні 2021 року про підозру “службовій особі підприємства, задіяного на будівництві Подільського мостового переходу’ оголосила і Державна фіскальна служба. Там розповіли, що завдяки ухиленню від сплати податків мова знову зайшла про розкрадені десятки мільйонів.

“Згідно з матеріалами слідства, службові особи одного із столичних підприємств-підрядників на замовлення генпідрядника упродовж 2020 року здійснювали роботи на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, основним замовником робіт є КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності удавані фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, нібито залученими для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитися від сплати податків до бюджету.

Згідно висновків акту перевірки, проведення господарських операцій з придбання послуг (робіт) у зазначених підприємств не підтверджується. Таким чином було безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та витрати на загальну суму майже 20 млн грн”, — йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби України.

Чергова підозра посадовцю

21 грудня про чергову вручену підозру повідомила поліція Києва. Її отримав заступник директора комунального підприємства. Оголошено за статтею службова недбалість. Правоохоронці з’ясували, що посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт, але з одним але: вартість експлуатації будівельної техніки була в рази завищена. За попередніми висновками експертиз, сума збитків столичному бюджету складає 24 мільйони гривень. Досудове розслідування досі триває.

“В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року, заступник директора комунального підприємства “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин”, — йдеться у повідомленні Поліції Києва.

Зловили посадовця не вперше

Нагадаємо, що у вересні поточного року фігуранту вже вручили підозру за цією ж статтею — тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво “подорожчало” на 6,5 мільйонів гривень. Скільки ще таких “темних справ” крутиться навколо цього мосту, наразі, мабуть, не знає ніхто. Здається, ця епопея не скінчиться ніколи.

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