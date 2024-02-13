Масштабні перевірки в армії: стало відомо, кого шукають у лавах ЗСУ

Серед іншого перевіряється те, хто з мобілізованих воював, а хто – ні.

Стали відомі нові подробиці масштабних перевірок у ЗСУ, про які повідомила в соцмережах народна депутатка Мар’яна Безугла.

Як повідомило ТСН.ua поінформоване джерело у Верховній Раді, наразі перевіряється структура, підпорядкування підрозділів та багато іншого.

"Перевіряється штат підрозділів, хто та де саме задіяний, чому не проводяться ротації та чи можливі вони. Крім цього, перевіряється те, хто з мобілізованих воював, а хто – ні", – повідомив ТСН.ua співрозмовник у парламенті.

Останнє моніториться для того, щоб виявити можливі безпідставні нарахування зарплат тим, хто рахується таким, що воює, а насправді перебуває в іншому місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони України перевіряло, чи отримував незаконно колишній чоловік військовослужбовиці Євгенії Емеральд бойові виплати. За словами жінки, її колишній чоловік отримував найвищу в ЗСУ зарплату, але насправді перебував у Києві. Про це сказала військова Євгенія Емеральд на YouTube-інтерв'ю Аліні Доротюк.

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