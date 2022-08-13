Масштабні пожежі охопили Португалію, Британію, Францію та Гаваї: що сталося

Про це повідомляє ТСН.

Масштабні пожежі охопили центральну частину країни. Вгамувати стихію наразі намагаються понад півтори тисячі пожежників як з землі, так й з неба. Синоптики кажуть, липень був найспекотнішим місяцем у країні за усю історію метеоспостережень. На 45 відсотках материкової частини країни - екстремальна посуха, на решті – сильна.

Чимало річок у Португалії тепер можна перетнути пішки. Від задухи та лісових пожеж страждає й сусідня Іспанія. Такого спекотного літа тут не було останні півстоліття. Від вогню рятують сосновий ліс на південному заході Франції. Стихія вже знищила 16 будинків. Понад 10 тисяч людей евакуювали у безпечніші місця. Країна наразі переживає вже четверту хвилю спеки за рік. Боротьба з вогняною стихією триває і у Британії. Неподалік Бірмінгема горять поля. Рятувальники зафільмували, як вогонь нищить вже підготовлені до зими тюки сіна.

Європу охопили масштабні пожежі через посуху / Португалія, Франція, Велика Британія, погода – ТСН

Вогонь руйнує природу й на Гаваях. Через спекотну погоду горять трава та чагарники. Пожежа охопила західну частину навчального полігону армії США. Стихія уже знищила майже 40 квадратних кілометрів території. Учені кажуть, зміни клімату не оминають навіть зазвичай вологі тропічні острови Тихого океану. Через спеку усе висушується і легко займається. Наразі рятувальники Гаваїв намагаються бульдозерами вирити протипожежну смугу, аби вогонь не ширився далі по острову.

На Гаваях горить полігон армії США / погода, спека, пожежа – ТСН

Як повідомлялося, на нафтобазі на Кубі пролунав уже третій вибух, вогонь наближається до четвертого резервуара з паливом. Наймасштабніша за десятиліття пожежа - загрожує не лише економічною, але й екологічною катастрофою для кубинців. Попри зусилля сотень вогнеборців - взяти полум’я під контроль не вдається вже четверту добу.

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