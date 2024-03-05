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Масштабні пожежі оточили Київ: стіну з вогню видно з балконів (відео)

Масштабні пожежі оточили Київ: стіну з вогню видно з балконів (відео)

Масштабна пожежа у передмісті Києва / Фото: скриншот з відео

Пожежні не можуть дістатися до місця загорання.

У Києві спалахнула масштабна пожежа. Кияни публікують кадри загорання на дуже великій площі – вогонь видно з балконів житлових будинків на Осокорках.

Користувачі у Мережі пишуть, що мешканцям Дарницького району рекомендують закрити вікна.

В ДСНС Києва сайту ТСН.ua підтвердили, що надійшов виклик про пожежу в екосистемі.

"Горить біля озера Тягле в Дарницькому районі. Поки пожежні не можуть підступитися до місця, де бушує полум’я, бо проїзд туди ускладнений. За попередньою інформацією зайнялася суха трава", - повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

У мережі вже пишуть про ймовірність загибелі живності, яка водилася у цій місцевості.

Горить поруч

Тим часом у ДСНС Київської області повідомляють, що поруч зі столицею спалахнула пожежа у Бориспольскому районі.

"Пожежа спалахнула у Бориспільскому районі. Практично біля столиці, поблизу села Вороньків. Площа займання складає 2 гектари. На місці вже працюють рятувальники. До гасіння вогню залучено два пожежні автомобіля", - розповіла сайту ТСН.ua Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київської області.

За словами Вікторії Рубан, причиною цієї пожежі може бути підпал сухої трави.

Під Києвом вирує масштабна пожежа

Під Києвом вирує масштабна пожежа

Нагадаємо, 5 березня також вирувала пожежа на шпалерному ринку на Борщагівці.

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