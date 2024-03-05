Масштабні пожежі оточили Київ: стіну з вогню видно з балконів (відео)

Пожежні не можуть дістатися до місця загорання.

У Києві спалахнула масштабна пожежа. Кияни публікують кадри загорання на дуже великій площі – вогонь видно з балконів житлових будинків на Осокорках.

Користувачі у Мережі пишуть, що мешканцям Дарницького району рекомендують закрити вікна.

В ДСНС Києва сайту ТСН.ua підтвердили, що надійшов виклик про пожежу в екосистемі.

"Горить біля озера Тягле в Дарницькому районі. Поки пожежні не можуть підступитися до місця, де бушує полум’я, бо проїзд туди ускладнений. За попередньою інформацією зайнялася суха трава", - повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

У мережі вже пишуть про ймовірність загибелі живності, яка водилася у цій місцевості.

Горить поруч

Тим часом у ДСНС Київської області повідомляють, що поруч зі столицею спалахнула пожежа у Бориспольскому районі.

"Пожежа спалахнула у Бориспільскому районі. Практично біля столиці, поблизу села Вороньків. Площа займання складає 2 гектари. На місці вже працюють рятувальники. До гасіння вогню залучено два пожежні автомобіля", - розповіла сайту ТСН.ua Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київської області.

За словами Вікторії Рубан, причиною цієї пожежі може бути підпал сухої трави.

Під Києвом вирує масштабна пожежа

Нагадаємо, 5 березня також вирувала пожежа на шпалерному ринку на Борщагівці.

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