Масштабний артилерійський удар на Донбасі: під снаряди бойовиків потрапили будинки, школи, садки й укріплення військових

Гатили від самого ранку окупанти по всій лінії фронту.

У четвер, 17 лютого, на Донбасі російські окупанти обстріляли десятки населених пунктів. Під снаряди великого калібру потрапили житлові будинки, школи, садки й укріплення військових. Такого синхронного артилерійського удару окупанти завдали чи не вперше за останні роки.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, ранок у Мар'їнці розпочався гучно. Місцеві зафіксували як околиці містечка, що лише за два кілометри від Донецька обстрілюють із важкого озброєння.

За даними штабу Операції об'єднаних сил ворог почав гатити з мінометів калібру 120-ть міліметрів. Зі стрілецької зброї цілили не тільки по українських окопах, а й по цивільних об'єктах.

Так, біля дитячого центру творчості в Мар'їнці немає позицій Збройних сил, натомість добре видно терикон, з якого гатять московити по місту і цього разу вони цинічно смалили просто в приміщення, де займаються діти. Вони не схибили, а точно знали, куди цілять - із їхніх позицій місто, мов на долоні. В центрі ніхто не постраждав, а от жінка, яка була на зупинці автобуса неподалік, з осколковими пораненнями в лікарні.

"Один зі снарядів впав безпосередньо в центрі міста біля автобусної зупинки. Осколкові поранення кінцівок та черевної порожнини отримала жінка 1957 року народження. Фізично це було у 100 метрах від школи №2. Жінка була госпіталізована", - розповів керівник гуманітарної місії "Проліска".

Просто під час перших уроків снаряд окупантів прилетів на подвір'я врубівського ліцею, що неподалік Попасної. На момент обстрілу в приміщені було 30 дітей та 14 працівників навчального закладу. Боєприпаси влучили ще й у приватний будинок та перебили газогін у місті.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів із боку російсько-окупаційних військ, поранено двох цивільних осіб. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь із метою припинення вогневої активності противника", - поінформували в штабі ООС.

Гатили від самого ранку окупанти по всій лінії фронту. У переліку обстріляних містечок їх понад два десятки і більшість - густонаселені. Під прицілом окупантів здебільшого цивільні об'єкти: школи та дитсадки. Окрім важких мінометів та гаубиць ворог смалив із танка.

Російські окупанти чи не вперше за останні роки завдали синхронного артилерійського удару | Новини світу

"Вони здійснювали провокаційні обстріли із гранатометів та кулеметів по наших позиціях і подавали це в СЦКК, як обстріл з боку нас. Ближче до світанку вони почали здійснювати обстріл зі ствольної артилерії. Це є пряма провокація, щоб нас звинуватити у наступі. Якщо почитати пабліки із окупованих частин Донеччини та Луганщини, ми бачимо те, що цивільне населення починає писати про те, що вишиковується військова техніка, триває евакуація із садочків, шкіл, і йде інформація, що ось-ось ЗСУ підуть у наступ. Це чистої води провокація.", - розповів волонтер Фонду допомоги армії "Повернись живим" Андрій Римарук.

Найбільше ворожої зброї сконцентровано на Луганщині. Понад сотню одиниць важкої техніки окупантів зафіксували ОБСЄ. Тут і танки, і артилерійські системи, і самохідні гармати. Місця та полігони, де ворог усе це зосередив, спостерігачі опублікували у звіті. Такої масивної атаки по містах Донбасу на фронті не було вже кілька років.

Нагадаємо:

Через значне посилення обстрілів на Донбасі українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала термінове позачергове засідання ТКГ та робочої групи з питань безпеки. Україна запропонувала залучити представників країн Нормандського формату до участі в моніторингу і верифікації дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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