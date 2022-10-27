Масштабний фейк Росії про українську "брудну бомбу": як світ реагує на нову брехню росіян

Росія продовжує просувати масштабний фейк про так звану "брудну бомбу", яку нібито готують в Україні. Проте світ скептично ставиться до брехливих заяв Росії.

Кремль продовжує розпускати фейки про реалізацію міфічного озброєння на території України й навіть заявив, про технічне завершення цієї розробки. При цьому фото 10-річної давнини зі Словенії видали за підготовку так званої "брудної бомби" в Україні.

Що таке "брудна бомба" і чи вдалося Росії переконати хоч когось у світі у її існуванні — йдеться в сюжеті ТСН.

Вже більше тижня Москва розганяє фейк про створення так званої "брудної бомби" в Україні. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кірілов заявив, що нібито "дві організації в Україні мають конкретне доручення щодо створення так званої брудної бомби", а робота вже навіть "перебуває на завершальному етапі".

Загалом "брудна бомба" — це фактично звичайний боєприпас, начинений ядерними часточками. Великої цінності як зброя він не несе, бо не призводить до швидкого ураження сил противиника і цивільного населення, та й ядерного вибуху не відбудеться у разі його застосування. Але бомби цілком може вистачити для зараження певної території. Варто зазначити, що жодного разу в історії "брудну бомбу" ніхто не застосовував. Її розглядали лише як загрозу джихадистськими угрупуванням після терактів 11 вересня 2001.

Вочевидь, цю легенду російські військові вирішили дістати із шафи зараз. РФ стверджує, що матеріали для цієї бомби Україна може взяти на трьох чинних українських АЕС, Чорнобильській, що не діє, пунктах поховання радіоактивних відходів, підприємствах хімічної та атомної промисловості.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу влаштував справжню "карусель телефонних дзвінків", небачену з початку повномасштабного вторгнення з цього приводу. Дзвонив до Великої Британії, Франції, США, Туреччини й навіть Китаю та Індії, щоб повідомити про свої підозри. Мовляв, Київ готується застосувати цю саму "брудну бомбу", а потім звинуватити Москву. Але ніхто не вірить у звинувачення агресора. Цього тижня Росія навіть скликала закрите засідання Радбезу ООН, але не спромоглася надати переконливих доказів.

"Ми не бачили і не чули нових доказів на цій приватній зустрічі. Міністри Великої Британії, Франції та США чітко заявили — це, вочевидь, неправдиві звинувачення, які ми чуємо від Російської Федерації. Україна чітко заявила, що нічого не ховає", - каже заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Карюкі.

Іще одна недолуга спроба пролунала від російського МЗС. Там поділилися світлинами 10-річної давнини із презентацій Словенського агентства з радіоактивних відходів. У словенському уряді одразу розвінчали їх.

Ці кадри, які РФ намагалася видати за українські "брудні плани", використовували для професійних виступів для широкої та зацікавленої публіки як роз’яснювальний матеріал. На фото показані датчики диму загального користування. Світлини публікувалися без відома агентства.

Своєю чергою, в Україні усі звинувачення Росіян називають брехнею, але цілком небезпечною. Аби спростувати будь-які кремлівські фейки, на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби незабаром мають прихати експерти з МАГАТЕ.

"Я розмовляв з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії паном Рафаелем Гроссі і запросив експертів агентства негайно прибути в Україну. У них буде повний доступ, і я впевнений, що вони зможуть оперативно спростувати всю російську неправду. Якими б брехливими звинувачення Кремля не були - західні експерти теж тримаються насторожі й розглядають це як спосіб підняти рівень напруження на тлі успішного контрнаступу України", - вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по НАТО відкидають це явно неправдиве звинувачення.

"Росія часто звинувачує інших у тому, що вони збираються зробити самі. Ми вже бачили таку схему від Сирії до України. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації. Світ уважно спостерігає", - сказав Столтенберг.

Тим часом фахівці з американського інституту вивченя війни певні, що це спосіб залякати захід, аби ті перестали допомагати Україні. Втім, що б там не було, Москві радять утриматися від ескалації й аби не було спокуси застосувати ядерне озброєння.

Фейки про "брудну бомбу" в Україні насторожили світ – як реагують на нову брехню росіян

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