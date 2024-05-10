Масштабний наступ Росії: військовий оцінив шанси ворога та розповів, як швидко закінчити війну

Розвідник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на позивний “Пітбуль” вважає, що війна в Україні може швидше закінчитися, коли народ в Росії “підніметься”. Він впевнений, що під час масштабного наступу, який планує РФ, українські військові не “здадуть” жодного міста.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він оцінив шанси ворога.

“Це їхня пропаганда… евакуюйтесь. Надо буде — з вилами будемо їх зустрічати. Це у них пропагандистська машина, зомбоящик. Вони думають, що на нас це якось справить враження. Та ми як стояли, так і будемо стояти. Не здамо ми Харків. Не здамо ми жодного міста”, — розповів “Пітбуль”.

За його словами, війну має відчути не лише Бєлгород, а такі міста, як Пітер і Москва.

Розвідник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на позивний “Пітбуль” / Фото: ТСН.ua

“А чому Белгород? Чому не Пітер? Чи не Москва? Треба, щоб там народ піднявся. Вся війна може швидше закінчитися тоді, коли там народ підніметься. Коли народ зрозуміє, що таке смерть, що таке смерті цивільних. Я не хочу смерті цивільного населення РФ. Їхня вина лише в тому, що вони по хатам сидять, а не піднімають там майдан. Їх, вибачте, 120 мільйонів, як мінімум. Один мільйончик вийде в Москві і не вистачить ні ОМОНу, ні СОБРА. Тому що більшість вже удобрює нашу землю. От і все”, — каже військовий.

“Пітбуль” розповів, що від 2014 року на війні не зустрічав жодного мешканця Пітера чи Москви.

“Узбікестан, Татарстан, буряти... Тому що Путін розуміє, що якщо він почне чіпляти людей з Пітера і Москви, то почнуться хвилювання. А йому, крім Пітера і Москви, на цю глубинку на*рати глибоко”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ІНТЕРВ’Ю ПІД ЗВУКИ ВИБУХІВ! Якщо ЗСУ закінчаться, росіяни прийдуть ґвалтувати! Розвідник “Пітбуль”

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