Масштабний обстріл Києва: люди розповіли про страшний крик у квартирі та загибель жінки

У Києві ліквідовують наслідки російської атаки. Люди розповідають, як пережили тяжку ніч.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Шокувальні кадри, які облетіли всі соцмережі. Після прильоту ворожого "Шахеда" в багатоповерхівку, в квартирі кричить людина. Літня жінка, яка тут жила, загинула.



"Вона спала в дальній кімнаті, а прилетіло ось в ближню. Воно палало, прибігли сусіди, і з сусідніх домів, а двері броньовані, і хлопці били-били, нічого не змогли зробити", - кажуть очевидці.

Квартира, в якій загинула жінка

Олена і Юрій - найближчі сусіди загиблої, від пекельної ночі, кажуть, вже оговтались. В Олени у квартирі вже волонтери заклеїли плівкою всі вибиті шибки. У помешканні Юрія вибуховою хвилею не лише вибило вікна. Тут вщент зруйнований балкон, вибиті двері і зірваний склопакет. Прибирати теж допомагають волонтери.

15-річну волонтерку звати Соломія, вона - донька ведучої "Сніданку з 1+1" Валентини Хамайко. І це вже далеко не перше її прибирання після прильотів ворожого заліза в помешкання киян.

Упродовж усього дня в неділю від будинку на Лівому березі столиці не від'їжджає пожежна машина - рятувальники не можуть приборкати вогонь у перекриттях між дахом і квартирами. Тут же на вулиці і всі сусіди. Діляться між собою жахами пережитої ночі. Але при цьому більшість жильців цієї багатоповерхівки їхати звідси нікуди не збираються. Кажуть, ночувати хочуть, хай і без всіх вікон, але у власних квартирах.

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Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 березня масовано атакувала Київ "Шахедами". Є потерпілі та жертви.

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