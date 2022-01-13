Материнство найстаршої матері України оскаржують в суді: адвокатка назвала позов необґрунтованим, а Підвербна ховає доньку

Наступне засідання у справі має відбутися 21 лютого.

12 січня у Новозаводському райсуді Чернігова слухали цивільну справу за позовом Оксани Спектор до 76-річної Валентини Підвербної, яка майже 11 років тому, завдяки штучному заплідненню, народила дівчинку Анну-Марію. Позивачка підозрює, що для запліднення Валентини лікарі використали її яйцеклітини, а вона на це дозволу не давала. Тепер жінка хоче, щоб матір’ю дівчинки визнали її.

Як повідомляється у сюжеті ТСН.19:30, на засідання прийшла лише адвокатка Підвербної Валентина Роговець, яка закиди Спектор вважає безпідставними.

"Я вважаю, що заява є необґрунтованою. Все, що можу сказати. Там багато підстав, чому я вважаю, що вона не обґрунтована, дуже багато", – сказала вона.

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Своєю чергою захист позивачки письмово вимагав закрити слухання для преси.

Позивачка Оксана Спектор нині живе в Ізраїлі і вважає, що донька Валентини Підвербної дуже схожа на неї. Оксана зберігала свої яйцеклітини у клініці, де робили штучне запліднення Валентині і тепер вимагає ДНК-тесту.

Гроші на штучне запліднення пенсіонерка Валентина Підвербна збирала багато років, торгуючи на чернігівському базарі. Завагітніти їй вдалося лише після третьої процедури. Через місяць після народження Анни-Марії, Валентина припинила спілкуватися з лікарями та соцслужбами. За поріг квартири нікого не пускала.

За майже одинадцять років її життя Анну-Марію і так не часто бачили з однолітками на дитячому майданчику. А після судового позову - дитини, кажуть сусіди, взагалі не видно.

Штучне запліднення Валентині Підвербній робив у Києві Ігор Ільїн. Принаймні про це він говорив у інтерв'ю після народження дівчинки. Нині лікар підтверджує , що позивачка Оксана Спектор теж була клієнткою клініки. Але того закладу вже не існує , а всі архіви знищено.

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Це перший подібний публічний скандал у царині вітчизняної репродуктологіі. Були раніше випадки про підміну яйцеклітин , каже директор Центр медицичного та репродуктивного права Сергій Антонов, але до суду справи не доходили. Юрист вважає, що у цій історії, якщо і була плутанина з яйцеклітинами, то навряд чи свідома. Скоріше за все, каже, сталася фатальна помилка.

Тим часом суд задовольнив клопотання обох сторін і справу про батьківство Анни-Марії слухатимуть за зачиненими дверима, бо йдеться про приватне життя.

Наступне засідання у справі має відбутися 21 лютого.

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