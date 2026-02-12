"Материнський інстинкт": як під час масованого обстрілу у Дніпрі вдалось врятувати немовля

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Дніпро пережив важку ніч під масованим вогнем. Російські окупанти атакували місто комбіновано: ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів поранення отримали четверо людей, серед яких двоє дітей — чотирирічна дівчинка та новонароджений хлопчик, якому немає і місяця.

Про наслідки ворожого терору та дивовижний порятунок немовляти — у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Секунди, що врятували життя

Вибухи один за одним лунали у Дніпрі всю ніч. У різних районах міста через влучання та падіння уламків спалахнули пожежі. Один із ударів прийшовся по приватному сектору, де у власному будинку відпочивала родина з двома дітьми.

Наймолодшому члену сім'ї — Даміру — немає ще й місяця від народження. Його дідусь зі сльозами на очах розповідає: трагедії вдалося уникнути лише завдяки материнському інстинкту. Жінка встигла схопити сина на руки за кілька секунд до влучання. За мить після цього важка стеля звалилася прямо на дитячу колиску.

Батько дітей: «Хлопчик зараз у реанімації разом із мамою. Їхній стан стабільний, лікарі надають усю необхідну допомогу. Нашу старшу доньку, чотирирічну Ангеліну, вже відпустили з лікарні — вона зараз із бабусею».

Енергетика під прицілом та руйнування

Внаслідок комбінованої атаки побито чимало приватних садиб, потрощено автівки мешканців. Окрім житлового сектору, ворог поцілив по об’єкту енергетичної інфраструктури. Через це у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Місцеві жителі оговтуються від пережитого жаху.

Відновлення триває

На місцях влучань з ночі працюють рятувальники, енергетики та комунальні служби. Фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло та воду в оселі дніпрян. Масштаби збитків уточнюються, на місці працюють слідчо-оперативні групи для фіксації чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, росіяни також масовано обстріляли Одесу.

