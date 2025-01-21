Мати побитої підлітками у Білій Церкві дівчинки: "Це не кінець"

У Білій Церкві група підлітків познущалась над 12-річною дівчинкою. Ці відео опублікували у соцмережах. Що каже мати потерпілої?

Мати 12-річної дівчинки, над якою познущались декілька підлітків в Білій Церкві, вперше, хоч і дуже коротко, прокоментувала цю подію.

В ексклюзивному коментарі для ТСН.ua пані Ксенія на питання журналіста про теперішній стан дитини відповіла так: "Донька тримається, до розслідування поки претензій немає".

Крім того, ми спитали у жінки про те, чи є плутанина щодо того, скільки підлітків насправді били її дитину.

"Ця плутанина, сподіваюсь, закінчиться. Це не кінець", - сказала вона

На уточнююче питання про те, якого покарання вона вимагатиме для кривдників доньки, жінка відповіла так: "Ну не вбивати їх це точно".

Що відомо про напад на дівчинку у Білій Церкві

Раніше у Мережі пошили відео знущання над дівчинкою. Там група підлітків, серед яких є і дівчата, принижували дитину, кидаючи в неї використані жуйки, били та розпилювали в обличчя засіб, схожий на газ. Також вони вимагали від неповнолітньої гроші. За даними відкритих джерел, йдеться про подію, яка сталася в Білій Церкві.

Побиття дівчини у Білій церкві / Скриншот

У поліції відреагували на інцидент та розпочали розслідування.

Також на жорстоке побиття дитини у Білій Церкві відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик.

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