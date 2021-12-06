Мати американського юнака, який розстріляв учнів, сама купила йому зброю і просила "не попадатись"

Мати американського юнака, який розстріляв учнів, сама купила йому зброю і просила "не попадатись"

Родина хизувалась у соціальних мережах зброєю, а син під час уроків шукав в Інтернеті набої.

Мільйон доларів застави призначив суд для заарештованих батьків підлітка, що на тому тижні вбив чотирьох однокласників у школі в передмісті Детройта. Ані їхній 15-річний син Етан, ані вони не визнають провини. Хоча мати особисто придбала синові пістолета, з якого він розстріляв школярів і нічого не сказала про це вчителям.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00.

Джеймса і Дженіфер Крамблі знайшли серед ночі, відключивши телефони вони переховувалися в студії знайомого художника в місті Детройт. До Мічігану з Флориди подружжя з сином перебралися шість років тому. Пістолета, з якого хлопець влаштував стрілянину в шкільному коридорі мама придбала йому на Різдво. Звинувачення 15-річному Етану Крамблі висувають, як дорослому. «Ми звинувачуємо його в тероризмі, що призвів до смерті, чотирьох убивствах першого ступеню, семи нападах з метою убивства», - зазначила прокурорка округу Окленд Карен Макдональд.

Фото із зараз видаленого «Інстаграма» Етана Крамблі - пістолет Сіг Соєр та набої з підписом: «Моя нова красуня». Наступного ж дня в «Інстагремі» його мами Дженіфер схоже фото з підписом: «Мама і син випробовують його різдвяний подарунок. Я вперше стріляю з 9-ти міліметрового пістолета і в яблучко».

«Із соцмереж видно, що він мав доступ до цієї зброї, що батьки купили зброю для нього. 29 листопада обох батьків повідомили, що їх син шукав набої в Інтернеті - це помітив шкільний вчитель на його телефоні. Замість належної батьківської реакції пані Крамблі написала сину повідомлення: «Ха-ха, я не злюся на тебе, але наступного разу не попадайся", - додає прокурорка.

Дирекція попросила батьків привести Етана на співбесіду з психологом. Все, що вони зробили - спитали в нього: «Ти ж не взяв з собою пістолета?» В рюкзак ніхто не подивився. Тільки виявивши, що пістолета дома немає, за півгодини після того, як Етан відкрив вогонь, мати пише йому: «Не роби цього». А батько - телефонує до поліції і визнає, що зброї немає, ймовірно її забрав син.

Новини світу: суд призначив мільйон доларів застави для заарештованих батьків підлітка, що вбив чотирьох однокласників

Після цього, дізнавшись, що Етана затримали копи, батьки знімають з банкомату чотири тисячі доларів, вимикають телефони і зникають. Їх адвокат каже, вони просто боялися помсти і пізніше збиралися здатися поліції. На віртуальному слуханні обидва не визнають провини за звинуваченням в незумисному вбивстві чотирьох школярів.

Жалобна меса за загиблими, на яку зібралося кілька тисяч людей, мало сама не перетворилася на місце загибелі: людині в натовпі стало погано і вона знепритомніла, це викликало масову паніку і ледве не призвело до тисняви. Нерви у людей на межі. Директор школи, яка досі зачинена і буде зачинена ще кілька тижнів, каже, що зсередини вона зараз схожа на зону бойових дій.

В цей самий час країну збурює сенатор штату Кентукі, який викладає в соцмережу фотографію своєї родини, озброєної гвинтівками із підписом: «Санто, подаруй нам набоїв до Різдва».