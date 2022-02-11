Мати благала врятувати єдину доньку: на Закарпатті у лікарні померла 23-річна вагітна (фото)

Матір дівчини звинуватила медиків у халатності.

У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені А. Новака 10 лютого померла 23-річна Марія, яка була на четвертому місяці вагітності. У неї діагностували 90% ураження легень.

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Про це ТСН.ua розповіла мати покійної Неля Стасишина.

Дівчина ніколи не хворіла, а вагітність минала спокійно

Мати покійної 23-річної Марії розповіла, що її донька ніколи не хворіла та була двічі вакцинованою. Її вагітність минала добре, всі аналізи були в нормі, проте орієнтовно два тижні тому в неї діагностували COVID-19.

"Вона була двічі вакцинована, ніколи не хворіла, тест показав позитивний результат на коронавірус. Спочатку доньку поклади в Ужгородський міський пологовий будинок в гінекологічне відділення, оскільки наближались вихідні дні і ми хотіли перестрахувалися. На п’ятий день у лікарні о 19:00 вона мені зателефонувала та плакала. Дочка говорила, що їй тяжко дихати, болить спина і не може рухатись. Черговий лікар оглянув приписав масаж. На наступний день невропатолог поставив діагноз "ковідна" неврологія. Лише на 8 день, коли сатурація впала до 75 і вона стала задихатись, зробили КТ, яке показало 90% ураження легень. Вона у тій лікарні вісім днів лежала, а медики нічого не зробили, щоб допомогти", - каже Неля Стасишина.

Мати покійної додала, що після цього її доньку спочатку перевели до реанімації пологового будинку, а потім – до обласної лікарні.

"Її підключили до кисню, через два дні перевели до реанімації обласної лікарні, але було вже пізно", - каже мати дівчини.

Фото: Неля Стасишина.

Мати вагітної у соцмережах благала про допомогу в очільника МОЗ

Мати покійної напередодні трагедії в соцмережах зверталась до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з проханням відправити фахівців до Закарпатської обласної лікарні, проте вже через кілька годин її 23-річна вагітна донька померла.

"Померла моя донечка, моє миле котеня, яка забрала з собою і ненародженого хлопчика. Вона так хотіла жити, бути мамою. Не судилось. Спочивай з Богом, моє дитя. Ти пішла у вічність не сама, ти там будеш зі своєю дитинкою. А я тут одна. Прости, моя дитино, що не врятувала тебе від злої смерті", - написала жінка.

Жінка вважає, що якби її доньці надали кваліфіковану медичну допомогу, вона б була жива

Неля Стасишина у коментарі ТСН.ua розповіла, що 23-річна Марія була її єдиною дочкою. У 2022 році жінка планувала закінчити магістратуру. Вона мріяла стати правознавцем.

"Вагітна молода 23-річна жінка через халатність та байдужість лікарів покинула всіх нас. У мене була одна єдина донька, яка в цьому році мала закінчити магістратуру", - розповіла нам мати покійної.

Неля Стасишина вважає, що її донька була б живою, якби їй вчасно надали кваліфіковану медичну допомогу.

"Я вважаю, якщо б вона вчасно отримала відповідне лікування, то трагедії б не було. А мене вже ніколи не назвуть мамусею та бабусею", - каже мати покійної.

У Закарпатській обласній лікарні чекають на результати експертиз

У Закарпатській обласній клінічній лікарні у коментарі ТСН.ua повідомили, що 23-річна жінка була госпіталізована до них у тяжкому стані, згодом вона померла.

"Хвора була переведена до нас орієнтовно три дні тому у вкрай важкому стані. Наразі до встановлення результатів експертиз жодних коментарів ми не готові надавати", - повідомили нам у лікарні.

Нагадаємо, в Одеському пологовому будинку наприкінці листопада померла вагітна жінка. Понад два тижні вона боролася з коронавірусом, але здолати недугу їй не вдалося.

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