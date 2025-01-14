Мати намагалась вбити 13-річну подругу свого сина: причина шокує

Мати запросила дівчинку погратись із своїми дітьми, проте накинулась на школярку. Своєї провини нападниця не визнала. Що вирішив суд?

У Сумській області до 11 років позбавлення волі засудили матір двох дітей, яка намагалась вбити 14-річну подругу свого старшого сина.

Про це йдеться у вироку Сумського районного суду Сумської області.

Сусідка раптово накинулась на 13-річну дівчинку

За даними суду, 10 березня 2024 року 13-річна дівчинка прийшла у гості до підозрюваної, щоб погратися із її малолітніми дітьми. Тоді доросла заманила дівчинку до кухні та почала її різати. Удари були настільки сильними, що ніж деформувався. Потім вона взяла дрова та почала кидати ними у бік пораненої дитини.

Дівчинці вдалось втекти та прийти додому: медики врятували дитину. У потерпілої діагностували рани середньої та легкої тяжкості.

Підозрювана провини не визнала

На суді підозрювана провину не визнала. Вона заявила, що забороняла сусідській дівчинці гратись із її малолітніми дітьми, проте та все одно приходила. Вона звинуватила дівчинку у тому, що дитина її ображала та погрожувала їй та дітям. Жінка стверджувала, що не різала дівчинку та не знає, звідки у неї взялись такі травми.

Дитина розповіла про напад

Потерпіла розповіла, що того дня прийшла погратись із сусідськими хлопчиками. Із одним з них вона дружила. Раніше мати хлопчики говорила їй, щоб вона не приходила до них. В цей день вона запросила її, хитрістю заманила на кухню та почала різати. Згодом жінка кидала їй по голові дровами. Після цього потерпіла втекла від нападниці та про все розповіла матері.

Дівчинка вважає, що доросла приревнувала її до своїх дітей, а тому вирішила її побити.

Мати потерпілої розповіла, що її донці 13 років і вона навчається у 7 класі. Того дня підозрювана, яка є їхньою сусідкою, сама запросила доньку в гості. Згодом вона побачила свою дитину у крові та викликала медиків і поліцію.

Вирок суду

Суд визнав жінку винною за ч.3 ст. 15, п.2 ч.2 ст. 115 КК України. Її засудили до 11 років позбавлення волі. Також вона повинна сплатити потерпілій майже 4000 грн матеріальної шкоди та 150 000 грн моральної.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині у підлітка в руках вибухнула невідома речовина.

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