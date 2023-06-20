Мати Саакашвілі розповіла про його з Ясько дитину і назвала ім'я

Мати Міхеіла Саакашвілі розповіла подробиці про його дитину, яку народила нардепка Ясько.

Мати експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія підтвердила, що українська депутатка Єлизавета Ясько народила від нього дитину.

Про це жінка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами Гіулі Аласанії, дівчинку назвали Жасмін, проте вона поки що не бачила свою онуку.

"Ні, я не бачила (внучку - ред.). Це дівчинка. Звати Жасмін", - розповіла мати Саакашвілі.

Вона також розповіла, що спілкується з Лізою Ясько телефоном.

Нагадаємо, 1 червня депутатка Єлизавета Ясько, яка була у відносинах з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, оголосила, що стала мамою. Ясько написала зворушливий пост у Facebook, присвячений своєму материнству. Нардепка прямо не написала, хто є батьком дитини, проте з контексту можна здогадатися, що натякає вона саме на Саакашвілі. Коли саме народилася дитина Ясько не вказала.

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